Алесю Беляцкому вручили Нобелевский диплом и знак лауреата 9.01.2026, 18:32

2,470

Церемония прошла в Осло.

Руководитель правозащитного центра «Вясна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, через три года после присуждения ему награды получил диплом и знак лауреата в Норвежском Нобелевском институте. На церемонии его приветствовал председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес, пишет Deutsche Welle.

Алеся Беляцкого сопровождала его жена Наталья Пинчук, которая в 2022 году представляла его на церемонии вручения премии. Беляцкий в своей приветственной речи отметил, что работа по освобождению политзаключенных продолжается, и сосредоточил внимание на том, что в тюрьмах все еще находятся правозащитники, журналисты и общественные активисты. Он призвал продолжать давление на белорусские власти для освобождения всех политзаключенных.

Алесь Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года и осужден на 10 лет колонии. Его признали виновным в контрабанде организованной группой и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. 13 декабря он был освобожден вместе с 122 другими политзаключенными и выдворен за пределы Беларуси.

Нобелевскую премию мира 2022 года Алесь Беляцкий получил вместе с российским обществом «Мемориал» и украинской организацией «Центр гражданских свобод».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com