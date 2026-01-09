Аятолла Хаменеи мог начать вывоз золота в Россию 22 9.01.2026, 23:15

Аятолла Хаменеи

Москва готовит эвакуацию иранского лидера с золотым запасом.

Российские военно-транспортные самолеты стали совершать частые рейсы в Тегеран с начала массовых протестов, которые распространяются по Ирану и грозят потерей власти нынешнему режиму. Россия может предоставлять ему военно-техническую поддержку и одновременно готовить эвакуацию верховного лидера с ближайшими помощниками, включая вывоз золота. Аналогичным образом она помогла бежать из Сирии диктатору Башару Асаду чуть более года назад.

В период с 27 декабря 2025 года по 1 января 2026 года самолеты ИЛ-76ТД под видом гражданских бортов выполняли регулярные рейсы из Минеральных Вод в Тегеран, пролетая над Кавказом и избегая воздушного пространства, контролируемого странами НАТО, пишет специализированное издание Air Cargo Week. Это не случайные чартерные перевозки, а целенаправленную деятельность, на что указывает повторное использование одних и тех же воздушных судов и то, что операторы отдают очевидный приоритет скорости и надежности перевозок над их экономической эффективностью, указывает издание: «Решение осуществлять многочисленные рейсы вместо одного консолидированного перемещения грузов соответствует доктрине военной логистики».

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря и с тех пор распространились по многим городам. Непосредственным поводом стало падение курса риала до рекордного минимума; кроме того, «население испытывает гигантские — если не невыносимые — проблемы из-за ухудшения экономической ситуации и кризисов в снабжении водой, электроэнергией и газом», отмечает востоковед Михаил Крутихин. Хотя массовые выступления из-за ухудшения условий жизни случались в Иране уже не раз, сейчас режим ослаблен после поражения в 12-дневной июньской войне с Израилем, добавляет Крутихин. На этом фоне появились сообщения о подготовке бегства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Москву и вывоза им золота.

Депутат британского парламента Том Тьюгендхат сообщил в четверг, что поступают сообщения о приземлении российских грузовых самолетов в Тегеране и вывозе из страны большого количества золота. «Мы также наблюдаем прилет в Тегеран российских грузовых самолетов, предположительно с оружием и боеприпасами, и слышим сообщения о вывозе из Ирана большого количества золота», — цитирует его оппозиционное издание Iran International, работающее в Великобритании.

Тьюгендхат попросил правительство Великобритании прокомментировать эту информацию, которая, по его словам, может свидетельствовать о подготовке «к жизни после падения» исламского режима в Иране. Замминистра иностранных дел Хэмиш Фэлконер, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, заявил, что «не готов предоставить подробную информацию» по этому поводу.

Несколько дней назад The Times со ссылкой на данные разведки сообщила, что Али Хаменеи разработал план эвакуации в случае, если властям не удастся подавить массовые протесты. Предполагается, что за ним последуют 20 человек из ближайшего окружения, включая помощников и членов семьи. Экс-сотрудник израильской разведки Бени Сабти сказал газете, что бежать Хаменеи собирается в Москву.

С грузом золота в Москву бежал и Башар Асад, которого Путин не смог защитить в конце 2024 года от выступления вооруженной оппозиции.

Считается, что шах Мохаммед Реза Пехлеви также вывез много золота, когда бежал из Ирана в январе 1979 года во время Исламской революции. Он загрузил в свой «Боинг» столько драгоценного металла, что тот еле взлетел, говорит сотрудник ЦРУ в фильме «Операция Арго», посвященном вывозу из революционного Ирана сотрудников американского посольства.

По информации Air Cargo Week, рейсы самолетов ИЛ-76ТД в Тегеран с конца декабря организуют грузовые транспортные компании – российская «Авиакон Цитотранс» и белорусская Rubystar Airways: «Обе авиакомпании имеют долгую историю выполнения государственных и оборонных задач в Евразии, Африке и на Ближнем Востоке».

Использование гражданских перевозчиков обеспечивает гибкость и позволяет не привлекать внимание, как в случае с полетами военных самолетов, отмечает издание. ИЛ-76ТД, разработанный для транспортировки военных грузов, способен доставлять «негабаритные грузы на аэродромы с ограниченной наземной инфраструктурой, что обеспечивает быструю обработку таких грузов и их немедленное дальнейшее распределение».

