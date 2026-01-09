В Беларуси запретили продукцию Rexona

В Беларуси запретили продукцию Rexona3
Что с ней не так?
В реестр попал антиперспирант шариковый Rexona «Нежно и сочно», в том числе в составе наборов, пишет Myfin.by.
Производитель продукции – ООО «Юнилевер Русь» (Россия, г. Москва).
Сообщается, что товар не соответствует требованиям, предъявляемым к составу парфюмерно-косметической продукции. По заявлению экспертов, при производстве антиперспиранта использован ингредиент Butylphenyl methylpropional.
В отношении продукции введены следующие меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения, прекращение действия документов об оценке соответствия.