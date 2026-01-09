закрыть
10 января 2026, суббота, 0:06
В Беларуси запретили продукцию Rexona

3
  • 9.01.2026, 19:50
  • 7,682
В Беларуси запретили продукцию Rexona

Что с ней не так?

В реестр попал антиперспирант шариковый Rexona «Нежно и сочно», в том числе в составе наборов, пишет Myfin.by.

Производитель продукции – ООО «Юнилевер Русь» (Россия, г. Москва).

Сообщается, что товар не соответствует требованиям, предъявляемым к составу парфюмерно-косметической продукции. По заявлению экспертов, при производстве антиперспиранта использован ингредиент Butylphenyl methylpropional.

В отношении продукции введены следующие меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения, прекращение действия документов об оценке соответствия.

