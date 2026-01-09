закрыть
10 января 2026, суббота
«Туз» Путина оказался Тузиком

  • Александр Невзоров
  • 9.01.2026, 21:16
  • 17,952
Александр Невзоров

Запуск «Орешника» превратил диктатора в посмешище.

СБУ предъявила обломки «Орешника». Унижения последних дней довели Россию до исступления. В отместку за свой позор в Венесуэле, Иране и Атлантике русские «сходили своим тузом».

Но «туз» оказался Тузиком.

Орки шандарахнули тем самым «Орешником».

По всем расчетам ГШ РФ и Путина лично – «Орешник» должен был пробить дыру в мужестве Украины, испепелить ее стойкость и деморализовать.

Ведь это же тот самый «Орешник», вылету которого предшествовала долгая леденящая реклама. Писатели и генералы РФ поклонялись ему, а попы целовали заклепочки его брюшка.

По замыслу Кремля «адское и невиданное» оружие непременно должно было переломить войну в пользу Москвы.

Ничего этого не произошло. Эффект Хиросимы не случился.

Бомба как бомба.

Не символ безусловного превосходства, а атрибут русского кретинизма, беспредела....и бессилия.

На зонах РФ урки с маленькими писюнами вшивают в них титановые шарики, чтобы стать «супермачо».

Создатели «Орешника» вдохновились именно этой практикой.

Пуск ободрал с Путина еще один слой страшности.

Когда будут удалены все слои, под ужасающими покровами обнаружится спятивший и напуганный пенсионер с картой XVII века и навигатором того же времени.

Александр Невзоров, Telegram

