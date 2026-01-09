«Туз» Путина оказался Тузиком

«Туз» Путина оказался Тузиком10
- Александр Невзоров
- 9.01.2026, 21:16
- 17,952
Запуск «Орешника» превратил диктатора в посмешище.
СБУ предъявила обломки «Орешника». Унижения последних дней довели Россию до исступления. В отместку за свой позор в Венесуэле, Иране и Атлантике русские «сходили своим тузом».
Но «туз» оказался Тузиком.
Орки шандарахнули тем самым «Орешником».
По всем расчетам ГШ РФ и Путина лично – «Орешник» должен был пробить дыру в мужестве Украины, испепелить ее стойкость и деморализовать.
Ведь это же тот самый «Орешник», вылету которого предшествовала долгая леденящая реклама. Писатели и генералы РФ поклонялись ему, а попы целовали заклепочки его брюшка.
По замыслу Кремля «адское и невиданное» оружие непременно должно было переломить войну в пользу Москвы.
Ничего этого не произошло. Эффект Хиросимы не случился.
Бомба как бомба.
Не символ безусловного превосходства, а атрибут русского кретинизма, беспредела....и бессилия.
На зонах РФ урки с маленькими писюнами вшивают в них титановые шарики, чтобы стать «супермачо».
Создатели «Орешника» вдохновились именно этой практикой.
Пуск ободрал с Путина еще один слой страшности.
Когда будут удалены все слои, под ужасающими покровами обнаружится спятивший и напуганный пенсионер с картой XVII века и навигатором того же времени.
Александр Невзоров, Telegram