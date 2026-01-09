закрыть
10 января 2026, суббота, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Культовый суперкар Honda возвращают в производство

1
  • 9.01.2026, 20:27
  • 2,386
Культовый суперкар Honda возвращают в производство

NSX Tribute дебютировал на автошоу в Токио.

Культовая Honda NSX возвращается на рынок. Новая версия знаменитого суперкара отличается оригинальным дизайном и дорогим интерьером.

Новая Honda NSX Tribute дебютировала на автошоу в Токио. Суперкар планируют выпустить лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Motor1.

Суперкар Honda NSX 2026 разработали совместно со знаменитым итальянским ателье Italdesign — именно оно разработало внешность авто. В дизайне сочетаются черты NSX первого и второго поколения.

Новая Honda NSX Tribute имеет выраженный «нос», тоненькие фары и расширенные крылья. У нее расширенные крылья, воздухозаборник на крыше и фирменное антикрыло с диодной подсветкой.

В основе авто лежит купе Honda NSX второй генерации, что сразу видно в салоне. Его компоновка не изменилась и только материалы отделки улучшили. По желанию клиента могут использовать кожу, алькантару или карбон.

Гибридная установка Honda NSX также осталась без изменений. Как известно, модель второго поколения комплектовалась 3,5-литровым V6 твин-турбо и тремя электромоторами. В зависимости от версии, суммарная отдача составляла 573 или 610 л. с.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив