10 января 2026, суббота, 0:06
В Минске сошел с рельсов трамвай

  • 9.01.2026, 20:47
  • 2,852
В Минске сошел с рельсов трамвай
Иллюстрационное фото

Движение на улице Платонова остановлено.

В Минске вечером 9 января трамвай № 7 сошел с рельсов. Об этом сообщает «Минск-новости».

По данным агентства, на улице Платонова в сторону вокзала движение за вставшим трамваем полностью остановлено.

Напомним, к Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см. Непогода продолжилась и 9 января.

