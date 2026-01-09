В Минске сошел с рельсов трамвай 9.01.2026, 20:47

2,852

Иллюстрационное фото

Движение на улице Платонова остановлено.

В Минске вечером 9 января трамвай № 7 сошел с рельсов. Об этом сообщает «Минск-новости».

По данным агентства, на улице Платонова в сторону вокзала движение за вставшим трамваем полностью остановлено.

Напомним, к Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см. Непогода продолжилась и 9 января.

