Война завела Россию в экономический тупик

9.01.2026, 20:54

5,130

Прогноз для Путина неутешителен.

Итоги 2025 года для Путина точно не радостные. Как бы ему ни хотелось показывать победы и успехи, он лепит их из дерьма и палок. А из реальных достижений – Часов Яр, Мирноград, Покровск, Северск, незначительное продвижение в Запорожской и Днепровской областях. Цена за эти успехи составила: около 400 тысяч убитых и раненых, около 200 млрд долл (примерно на 20% больше, чем планировалось), 160 поврежденных объектов нефтяной инфраструктуры.

Особенно плохие данные российской экономики, которая за 2025 год выросла около 1% (здесь еще ждем окончательных данных). Также в 2025 году замедлилась военная промышленность, российская нефть к концу года упала до 35 долл. за баррель. Последние санкции Трампа и наши удары по НПЗ уменьшили доходы от нефти в 2025 году на 25% по сравнению с 2024 годом.

Прогноз на следующий год для Путина тоже неутешительный: рост экономики - 0,8-1%, инфляция около 9%. Ключевой фактор – цена на нефть в бюджете РФ заложена на уровне 59 долларов, тогда как марка Brent прогнозируется на уровне 55 долларов. Это означает, что даже без дополнительных санкций и наших ударов, реальная цена на российскую нефть будет около 40-45 долларов. А будет и то, и другое. Да, россияне уменьшили доходы от нефти в бюджет до 20%. Но это манипуляция. Нефть и газ составляют более 50% валютных доходов от экспорта и имеют значительную мультипликацию на российскую экономику. Поэтому, так или иначе, цена на нефть будет определять около 40% доходов российского бюджета. Учитывая рост налогов в РФ с 2026 года для бизнеса, это еще больше будет стимулировать рост цен и уменьшение доходов населения.

В 2026 году могут добавиться еще два плохих фактора для Путина: Венесуэла и Иран. Если операция по похищению Мадуро закончится победой оппозиции или либерализацией власти страны, то Россия окажется в очень сложной перспективе. Венесуэльская нефть не быстро попадет на рынок, минимум 2-3 года. Но сам факт, что на рынок нефти выйдет страна номер 1 в мире по запасам, означает очень низкую цену в будущем. Путин делает ставку на то, что после завершения войны в Украине он сможет снова получать сверхприбыли от нефти и компенсировать расходы, которые составляют около 550 млрд долл. И сюда еще стоит добавить армию стоимостью 700 млрд долл., которую мы разгромили в 2022-2023 гг. То есть ему нужно заработать около 1 трлн долл. и 5-10 лет на восстановление. Что станет невозможно при низкой цене на нефть. По Ирану я прогнозирую снос режима аятолл, что будет значительным геополитическим потрясением. Положительным для нас.

Фактически, мы можем утверждать, что российская экономика вошла в стагфляцию и начинает все больше напоминать вторую половину 80-х Советского Союза. Хотя это не означает, что Путин не сможет воевать, это означает, что Путин должен подумать о последствиях войны в перспективе 3-5 лет. А именно он может выйти из этой войны в экономический крах и развал. Поэтому я считаю, что он готов к соглашению, на тех условиях, что мы выйдем из Донбасса. Однако, по мере ухудшения ситуации с санкциями и ударами по НПЗ, он может начать искать компромиссные решения на тему, как должен выглядеть этот выход, и сам процесс соглашения. Об этом подробнее в блоке «Соглашение».

В общем, ставка Путина только на одно, что мы согласимся на соглашение как можно скорее. Он стремится сделать блэкаут и считает, что наш фронт на грани коллапса, поэтому уверен, что мы пойдем на соглашение на его условиях. К сожалению, надо сказать, что здесь он очень близок к реальности. И как мы знаем из пленок - ему здесь очень помогли.

Виктор Андрусив, Telegram

