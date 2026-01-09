закрыть
10 января 2026, суббота, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Семь белорусских банков объявило о нововведениях

  • 9.01.2026, 20:59
  • 4,592
Семь белорусских банков объявило о нововведениях

Изменились тарифы, сервисы и ограничения.

Семь работающих в Беларуси банков сообщило об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов, пишет «Позірк».

Банк «ВТБ (Беларусь)» c 15 января снимает ограничения на бесплатный перевыпуск карт и отменяет комиссию за снятие наличных в своих банкоматах по зарплатным картам категории обслуживания «Эконом».

Банк «Решение» запустил новый пакет услуг для нерезидентов, включающий несколько опций. В частности, речь идет о физической карте Mastercard в рублях, евро или долларах (на выбор) и виртуальной карте «Белкарт-Премиум» в рублях. Как отмечается, ими можно «оплачивать товары и услуги более, чем в 200 странах». Банк гарантирует «надежную защиту транзакций с использованием современных технологий безопасности SecureCode и «Белкарт Интернет-пароль».

«Белагропромбанк» изменил условия кредитования по автомобилям марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с СЗАО «БелДжи»: вдвое повышен размер процентной ставки (с 3,9% до 8%) в грейс-периоде (в первые три года); максимальный размер кредита в процентах от стоимости автомобиля по модели X50 увеличен с 60% до 75%; модель Geely Tugella исключена из программы.

«Белгазпромбанк» приостановил прием денежных средств в срочный банковский вклад (депозит) «На 36 месяцев безотзывный — выгодный».

«Белинвестбанк» снизил тариф за обмен изношенных или поврежденных банкнот в российских рублях, а также прием долларов, евро и российских рублей на инкассо. За замену изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности российских рублей, подлинность которых не вызывает сомнения, на аналогичные платежные знаки — c 5% до 3% от суммы (минимум 5 белорусских рублей). За прием на инкассо поврежденных долларов, евро и российских рублей — c 8% до 5% от суммы (минимум 25 белорусских рублей).

«БСБ Банк» предоставляет возможность перевода денег с иностранной банковской карты на карту «БСБ Банка» без посещения офисов финансово-кредитного учреждения. Транзакции можно провести в режиме онлайн, используя новый сервис переводов между физлицами.

«Нео Банк Азия» с 4 февраля исключит «Белинвестбанк» из перечня банков, где можно снять наличные деньги без комиссии. Кроме того приостановит выпуск VISA Classic; продажу пакетов для нерезидентов с предоставлением SIM-карты. Вместе с тем вводит начисление «money-back по CashYou» по операциям, совершенным не только в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив