Семь белорусских банков объявило о нововведениях

Изменились тарифы, сервисы и ограничения.

Семь работающих в Беларуси банков сообщило об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов, пишет «Позірк».

Банк «ВТБ (Беларусь)» c 15 января снимает ограничения на бесплатный перевыпуск карт и отменяет комиссию за снятие наличных в своих банкоматах по зарплатным картам категории обслуживания «Эконом».

Банк «Решение» запустил новый пакет услуг для нерезидентов, включающий несколько опций. В частности, речь идет о физической карте Mastercard в рублях, евро или долларах (на выбор) и виртуальной карте «Белкарт-Премиум» в рублях. Как отмечается, ими можно «оплачивать товары и услуги более, чем в 200 странах». Банк гарантирует «надежную защиту транзакций с использованием современных технологий безопасности SecureCode и «Белкарт Интернет-пароль».

«Белагропромбанк» изменил условия кредитования по автомобилям марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с СЗАО «БелДжи»: вдвое повышен размер процентной ставки (с 3,9% до 8%) в грейс-периоде (в первые три года); максимальный размер кредита в процентах от стоимости автомобиля по модели X50 увеличен с 60% до 75%; модель Geely Tugella исключена из программы.

«Белгазпромбанк» приостановил прием денежных средств в срочный банковский вклад (депозит) «На 36 месяцев безотзывный — выгодный».

«Белинвестбанк» снизил тариф за обмен изношенных или поврежденных банкнот в российских рублях, а также прием долларов, евро и российских рублей на инкассо. За замену изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности российских рублей, подлинность которых не вызывает сомнения, на аналогичные платежные знаки — c 5% до 3% от суммы (минимум 5 белорусских рублей). За прием на инкассо поврежденных долларов, евро и российских рублей — c 8% до 5% от суммы (минимум 25 белорусских рублей).

«БСБ Банк» предоставляет возможность перевода денег с иностранной банковской карты на карту «БСБ Банка» без посещения офисов финансово-кредитного учреждения. Транзакции можно провести в режиме онлайн, используя новый сервис переводов между физлицами.

«Нео Банк Азия» с 4 февраля исключит «Белинвестбанк» из перечня банков, где можно снять наличные деньги без комиссии. Кроме того приостановит выпуск VISA Classic; продажу пакетов для нерезидентов с предоставлением SIM-карты. Вместе с тем вводит начисление «money-back по CashYou» по операциям, совершенным не только в Беларуси.

