Каллас: Путин не хочет мира 6 9.01.2026, 21:08

Глава дипломатии ЕС назвала удар «Орешником» предупреждением Западу.

Использование страной-агрессором Россией ракеты «Орешник» против Украины, которое произошло в ночь на 9 января, является явной эскалацией захватчиков и «предупреждением для Европы и США». Одновременно это предупреждение является ответом российского режима на попытки дипломатического прекращения войны в Украине.

Главарь Кремля «Путин не хочет мира и отвечает на дипломатию еще большим количеством ракет и разрушений». Так руководительница дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас прокомментировала последний удар захватчиков по Львову.

«Эта смертельная схема масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать», считает главный дипломат Европы.

Также, по ее словам, страны ЕС должны «глубже погрузиться» в свои запасы средств противовоздушной обороны и «немедленно выполнить свои обязательства» – очевидно, имеется в виду обещание стран Европы помочь Украине с системами ПВО.

«Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций», – добавила высокая представительница ЕС.

