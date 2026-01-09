Гигантский валун поставил ученых в тупик 2 9.01.2026, 21:25

7,064

Камень выглядит так, будто его рассек лазер.

В оазисе Тайман в Саудовской Аравии есть одно из самых загадочных геологических образований на Земле - на двух почти идеальных постаментах, находится огромный валун диаметром около 9 м и идеально расколотый надвое.

Раскол настолько прямой, что кажется, будто его вырезали лазером, а скала не наклонилась и не закрыла разрыв. Из-за этого кажется, будто камни левитируют, поэтому неудивительно, что некоторые поспешили предположить, что это работа чего-то внеземного, пишет Iflscience.

Отмечается, что Аль-Наслаа - это не просто странно выглядящий камень, это еще и петроглиф.

Петроглифы - это изображения, созданные путем вырезания или гравировки на поверхности камня. На поверхности Аль-Наслаа можно увидеть изображения арабских лошадей, горных козлов и людей. Точное время создания этих изображений неизвестно, но считается, что песчаниковые камни датируются тысячами лет.

Как Аль-Наслаа раскололся надвое

Существует несколько теорий, объясняющих почему Аль-Наслаа раскололся пополам. Одна из версий заключается в том, что порода расположена на линии разлома, и раскол образовался в результате смещения грунта под породой.

Образовавшаяся трещина могла затем стать своего рода туннелем для песчаных порывов ветра. По мере того, как песчинки проходили через щель в течение тысяч лет, они могли эффективно отшлифовать неровную трещину.

Другая теория заключается в том, что объект мог треснуть из-за выветривания в результате циклов замерзания и оттаивания. Если в какой-то момент в древней истории в небольшую трещину попала вода, она могла замерзнуть и расшириться, постепенно увеличивая трещину и повышая вероятность дальнейшей эрозии в результате циклов замерзания и оттаивания. Если же погода снова потеплеет, весь лед исчезнет, оставив идеально ровную трещину в песчаниковой породе.

Что касается странных постаментов, на которых стоит Аль-Наслаа, то они довольно распространены в пустынных ландшафтах. Известные как грибовидные камни, они обычно являются результатом выветривания под воздействием сильных ветров или ледниковой активности.

Могли ли люди создать Аль-Наслаа

Возможно, что люди могли попытаться создать эту трещину. Простые металлические инструменты могли бы расколоть камень по центру, но зачем кому-то это понадобилось? Это уже другой вопрос.

Издание допустило, что древние цивилизации создали эту необычную скальную скульптуру как географический ориентир, место религиозного значения или ранний образец искусства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com