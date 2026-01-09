закрыть
10 января 2026, суббота, 0:07
НАСА эвакуирует экипаж с МКС

5
  • 9.01.2026, 21:34
  • 10,906
НАСА эвакуирует экипаж с МКС

Что стало причиной внезапного решения?

Как сообщает The New York Times, впервые за четверть века работы Международной космической станции экипаж вынужден покинуть орбиту досрочно по медицинским показаниям.

Решение о возвращении четырех участников миссии Crew-11 принял 8 января глава НАСА Джаред Айзекман. Агентство сохраняет конфиденциальность и не называет ни имя астронавта, ни конкретный диагноз, однако подчеркивает, что состояние пациента оценивается как «абсолютно стабильное».

Главный доктор НАСА Джеймс Полк разъяснил ситуацию так: оставлять человека на орбите с неопределенным диагнозом в условиях ограниченных медицинских ресурсов — слишком большой риск. Поэтому руководство решило проявить осторожность и вернуть экипаж на Землю в рамках «контролируемой медицинской эвакуации». Представители НАСА отмечают, что это не экстренная ситуация, а взвешенная мера предосторожности.

В ближайшие дни корабль SpaceX Crew Dragon отстыкуется от МКС и направится к Земле для приводнения в Тихом океане вблизи Сан-Диего. Домой вернутся астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. Их миссия началась в августе и должна была завершиться только в следующем месяце, после прибытия смены.

Сообщается, что Финк и Кардман в четверг, 8 января, должны были совершить шестичасовой выход в открытый космос для модернизации системы электроснабжения станции. Однако он был отложен. По словам доктора Полка, медицинская проблема не имеет никакого отношения к выходу в открытый космос или работе самой станции.

По данным НАСА, для Майкла Финка это уже четвертый полет на космическую станцию, а для Кимии Юи — второй. Кардман и Платонов отправились в космос впервые

В рамках миссии некоторые члены экипажа участвуют в исследованиях, посвященных оценке влияния путешествий в дальний космос на здоровье человека. Эта работа включает изучение того, как организм усваивает витамины группы В в космосе и как происходит перераспределение жидкостей в организме в условиях постоянной невесомости.

После отлета Crew-11 на станции останутся трое космонавтов, которые прибыли туда на корабле «Союз» в ноябре. Им придется сократить объем научных исследований, чтобы обеспечивать работу станции меньшим составом.

Сейчас НАСА и SpaceX рассматривают возможность переноса запуска следующей миссии, Crew-12, на более ранний срок. При этом руководство заверяет, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на график миссии Artemis II — полета вокруг Луны, запланированного на следующий месяц.

