В Минске построили настоящее иглу из снега

  • 9.01.2026, 21:47
  • 4,652
В Минске построили настоящее иглу из снега

Жильцы возвели его прямо под камерами, чтобы никто не сломал.

В одном из минских микрорайонов заметили сооружение из снега, которое по своей идее напоминает традиционное жилище североамериканских эскимосов — иглу.

«Наткнулся сегодня во время пробежки на иглу: дети явно вложили душу в это строительство», — написал один из пользователей соцсети Threads.

В комментариях ему ответили, что это сооружение из снега — плод совместного творчества детей и взрослых:

«Это строил мой муж с детьми (9 и 11 лет), а под конец присоединился весь двор. Накануне построили подобную, но меньшую, недалеко на стадионе, но утром нашли руины. Поэтому в этот раз муж связался с владельцами камер и построил прямо под ними. И вот, стоит».

Сам мужчина-строитель поделился подробностями:

«Приходили сначала взрослые из нашего дома помогать, а потом детвора ещё до вечера набежала со всего района, человек 15».

Другой пользователь выложил в комментариях кадры из самого процесса создания этого эскимосского иглу на белорусской земле.

