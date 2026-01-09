В Минске построили настоящее иглу из снега 2 9.01.2026, 21:47

4,652

Жильцы возвели его прямо под камерами, чтобы никто не сломал.

В одном из минских микрорайонов заметили сооружение из снега, которое по своей идее напоминает традиционное жилище североамериканских эскимосов — иглу.

«Наткнулся сегодня во время пробежки на иглу: дети явно вложили душу в это строительство», — написал один из пользователей соцсети Threads.

В комментариях ему ответили, что это сооружение из снега — плод совместного творчества детей и взрослых:

«Это строил мой муж с детьми (9 и 11 лет), а под конец присоединился весь двор. Накануне построили подобную, но меньшую, недалеко на стадионе, но утром нашли руины. Поэтому в этот раз муж связался с владельцами камер и построил прямо под ними. И вот, стоит».

Сам мужчина-строитель поделился подробностями:

«Приходили сначала взрослые из нашего дома помогать, а потом детвора ещё до вечера набежала со всего района, человек 15».

Другой пользователь выложил в комментариях кадры из самого процесса создания этого эскимосского иглу на белорусской земле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com