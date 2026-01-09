После ареста Мадуро Лукашенко остался без друга и без денег 6 9.01.2026, 22:10

Венесуэла так и не вернула Минску долги на сотни миллионов долларов.

Пока некоторые все еще праздновали Новый год, беларуские власти лишились большого друга, почти стратегического союзника и важного торгово-экономического партнера. Операция по аресту американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро длилась в общей сложности пять часов.

О том, что связывало Александра Лукашенко с Мадуро - в новом выпуске сообщает программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Уже в понедельник, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом Нью-Йорка, который официально предъявил им обвинения в контрабанде наркотиков в США и создании наркотеррористической организации.

Преемница Мадуро, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, сразу сказала, что так с президентами поступать нельзя, и потребовала сделать все как раньше. То есть вернуть Мадуро вместе с женой обратно.

Тогда Дональд Трамп 4 января намекнул в ответ, что операцию в Венесуэле при случае можно будет и повторить. Ну как намекнул? Не особо стесняясь в выражениях.

«Если она (Родригес) не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», - написал Трамп.

Родригес намек поняла правильно и заявила, что о конструктивном сотрудничестве с США она всю жизнь мечтала и что ничего плохого не имела в виду.

«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества», - сказала Родригес 4 января.

То есть, у Венесуэлы будут теперь другие друзья и новые стратегические партнеры. Неудивительно, что белорусские власти так немножко расстроились. Терять друзей всегда грустно.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт уже в день проведения операции сказала, что Лукашенко категорически осуждает действия США. Причем не просто категорически осуждает, а категорически осуждает капсолоком.

«Сегодня атакована Венесуэла. Подло и грязно. Мерзко и злобно», - сказала в своей программе глашатай Лукашенко Григорий Азаренок.

Вот это искреннее возмущение государственных медиа вызывает особенно большое уважение, учитывая, что отношения Беларуси и Венесуэлы были последние много лет чисто платоническими. В смысле совершенно бескорыстными. Не основанными на таких низменных вещах, как материальная, скажем, выгода.

Со второй половины десятых годов объемы взаимной торговли составляли 1–2 миллиона долларов. В июле прошлого года премьер Роман Головченко совершил большое турне по странам Латинской Америки, в том числе посещал Венесуэлу. Взаимной торговле это как-то не помогло. Она как была на уровне пары миллионов долларов так на нем и осталась.

И может даже слава богу, что она там осталась. Потому что за поставки белорусских товаров в Венесуэлу платили своими кредитами белорусские банки. И именно по такой схеме взаимная торговля работала в десятые годы. Работала замечательно, если не считать одного малюсенького изъяна. Кредиты белорусским банкам никто не возвращал.

В результате к 2017 году Венесуэла задолжала за поставки белорусской техники 220 миллионов долларов. Еще 100 миллионов эта страна должна белорусским строителям. А есть же еще предприятия, которые создавали в Венесуэле белорусские заводы. Например, филиал Минского тракторного. В общей сложности в эти предприятия было вложено 50 миллионов. И это был такой чемодан без ручки, который бросить жалко, а пользы от него, кроме вреда, не было никакой.

Ну и надо думать, что если уж Мадуро не отдавал вот эти долги на 370 миллионов долларов, то никакое другое правительство их точно не вернет.

Но с другой стороны, белорусские власти тоже до конца не расплатились за поставки Чавесом венесуэльской нефти в 2010-2012 годах. А там речь шла про долг в полтора миллиарда. Так что, по итогу может оно все и к лучшему.

Но друзей терять все равно обидно. Тем более, что последнее время белорусские власти теряют их регулярно. В декабре 2024 года потеряли старого друга сирийского экс-президента Башара Асада. В ноябре прошлого года был свергнут новый друг, президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало. Теперь вот Николас Мадуро. Так что самое время спросить: Кто следующий?

