«Погода лютая»: Усик записал предупреждение украинцам
- 9.01.2026, 22:35
- 3,362
Обращение прозвучало после ракетно-дроновой атаки РФ.
Трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик призвал украинцев быть внимательными на дорогах. Из-за непогоды и массированной ракетно-дроновой атаки России в ночь на 9 января боксер обратился к соотечественникам, не упомянув сам удар агрессоров по Киеву и Львову.
Соответствующее видео Усик, надев балаклаву, в опубликовал на своей странице в социальной сети (Instagram https://www.instagram.com/stories/usykaa/). 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя также сделал особый акцент на том, что в этот сложный момент украинцы должны уважительно относиться и помогать друг другу.
«Уважаемые друзья, всем доброго дня. Погода лютая. На дороге гололед. Будьте внимательны, пожалуйста. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга. Не нервничайте, максимально спокойно. Всем добра», – сказал Усик.