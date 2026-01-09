«Погода лютая»: Усик записал предупреждение украинцам 9.01.2026, 22:35

3,362

Обращение прозвучало после ракетно-дроновой атаки РФ.

Трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик призвал украинцев быть внимательными на дорогах. Из-за непогоды и массированной ракетно-дроновой атаки России в ночь на 9 января боксер обратился к соотечественникам, не упомянув сам удар агрессоров по Киеву и Львову.

Соответствующее видео Усик, надев балаклаву, в опубликовал на своей странице в социальной сети (Instagram https://www.instagram.com/stories/usykaa/). 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя также сделал особый акцент на том, что в этот сложный момент украинцы должны уважительно относиться и помогать друг другу.

«Уважаемые друзья, всем доброго дня. Погода лютая. На дороге гололед. Будьте внимательны, пожалуйста. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга. Не нервничайте, максимально спокойно. Всем добра», – сказал Усик.

