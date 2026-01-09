закрыть
10 января 2026, суббота, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Вроцлавском зоопарке маленький олень напал на огромного носорога

2
  • 9.01.2026, 22:45
  • 2,912
Во Вроцлавском зоопарке маленький олень напал на огромного носорога

Трогательное видео.

В зоопарке польского города Вроцлава самец китайского мунтжака, небольшого оленя весом около 10—18 кг, неожиданно смело набросился на самку носорога по кличке Маруська, которая весит почти в 100 раз больше — около 1,7 тонн, пишет Gazeta Wrocławska.

Сотрудники зоопарка, комментируя видео, отметили: «Кто бы мог подумать, что в таком маленьком теле скрывается настоящий воин?»

По словам специалистов, такое поведение мунтжака связано с брачным периодом, а соответственно с повышением уровня тестостерона. При этом носороги считаются одними из самых свирепых и опасных животных.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив