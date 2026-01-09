Во Вроцлавском зоопарке маленький олень напал на огромного носорога

Во Вроцлавском зоопарке маленький олень напал на огромного носорога2
- 9.01.2026, 22:45
- 2,912
Трогательное видео.
В зоопарке польского города Вроцлава самец китайского мунтжака, небольшого оленя весом около 10—18 кг, неожиданно смело набросился на самку носорога по кличке Маруська, которая весит почти в 100 раз больше — около 1,7 тонн, пишет Gazeta Wrocławska.
Сотрудники зоопарка, комментируя видео, отметили: «Кто бы мог подумать, что в таком маленьком теле скрывается настоящий воин?»
По словам специалистов, такое поведение мунтжака связано с брачным периодом, а соответственно с повышением уровня тестостерона. При этом носороги считаются одними из самых свирепых и опасных животных.