Зеленский: Без личной встречи с Путиным вопрос территорий не решить 4 1.02.2026, 1:12

Президент Украины заявил о готовности к любым форматам переговоров с РФ и США.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам встречи с РФ и США. Он добавляет, что территориальные вопросы можно решить только при личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Зеленский указывает на то, что на определенном этапе переговоров Украина хотела бы видеть Европу, поскольку членство в ЕС и Коалиция желающих является частью гарантий безопасности. Об этом глава государства заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas Plus.

«Прежде всего нам надо встретиться втроем (Украина, Россия и США — ред.). Ну как минимум мы должны иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — добавил Зеленский.

Глава государства отмечает, что переговоры сейчас находятся на стадии «последней мили», где нельзя сказать, сложатся они удачно или нет. Зеленский указывает, что договоры о гарантиях безопасности с ЕС уже «почти готовы».

«Да, я слышал, что некоторые политики предлагали такое [обмен территорий Донбасса на гарантии безопасности — ред]. Я на прямую от президента Трампа не слышал, а это — его гарантии безопасности и Конгресса США. То есть, я понимаю, что есть цена гарантий безопасности от США. Вопрос [заключается в] этой цене», — сказал глава государства.

