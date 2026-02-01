Два ассиста Протаса помогли «Вашингтону» отыграться с 0:3 и обыграть «Каролину» в овертайме 1.02.2026, 11:07

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорусский форвард стал одним из ключевых игроков камбэка «Кэпиталз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал волевую победу над «Каролиной Харрикейнз» в овертайме — 4:3, пишет belarushockey.com.

Хозяева уступали 0:3 после 25-й минуты встречи, однако сумели сравнять счёт и добиться победы в дополнительное время. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Хендрикс Лапьер, Дилан Строум и Джейкоб Чикран, а победный гол в овертайме оформил Джастин Сурдиф. У гостей отличились Марк Янковски, Себастьян Ахо и Шейн Гостисбер.

25-летний белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас начал матч на левом фланге второго звена вместе с Джастином Сурдифом и Томом Уилсоном.

Протас отметился результативной передачей на гол Дилана Строума на 35-й минуте, а также стал первым ассистентом шайбы Джейкоба Чикрана на 54-й минуте, сделавшей счёт 3:3. Таким образом, белорус оформил свой третий матч с несколькими передачами в текущем сезоне.

The keep by Pro, the finish by Stromer and we got ourselves a game pic.twitter.com/GHXkcBRhDv — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2026

CHYCHY MAKES IT THREE UNANSWERED pic.twitter.com/aApURvkEBb — Washington Capitals (@Capitals) February 1, 2026

По итогам встречи Алексей Протас провёл на льду 19 минут 15 секунд, из них 17 секунд — в меньшинстве. Он набрал 2 очка (0+2), нанёс пять бросков по воротам (три — в створ), допустил одну потерю и завершил матч с показателем полезности «+2».

В концовке третьего периода произошёл жёсткий игровой эпизод с участием Тома Уилсона и Логана Станковена, после которого Алексей Протас вступил в силовое противостояние с игроком «Каролины».

#ALLCAPS TOM WILSON DESTROYS STANKOVEN AND THEN STANKOVEN GETS BITCHED BY PROTAS pic.twitter.com/gSq4CuZphX — Capitals Replays 🍁 (@capsreplays) February 1, 2026

В текущем сезоне НХЛ Протас провёл 53 матча, набрал 36 очков (18+18), имеет показатель полезности «+13» и 18 минут штрафного времени.

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 61 очко после 56 матчей и поднялся на девятое место в Восточной конференции.

Следующий матч команда Спенсера Карбери проведёт 3 февраля дома против «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 03:00 по минскому времени.

Вашингтон – Каролина – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 13 Янковски (Котканиеми, Каррье)

0:2 – 17 Ахо

0:3 – 24 Гостисбеер (Дж.Стаал, Мартинук)

1:3 – 27 Лапьер (Милано)

2:3 – 35 Строум (Чикран, Протас)

3:3 – 53 Чикран (Уилсон, Протас)

4:3 – 61 Сурдиф (Фрэнк, Карлсон)

Вратари: Клей Стивенсон 19/22 – Андерсен 38/42.

