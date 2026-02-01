Трамп заявил о начале переговоров с Кубой 6 1.02.2026, 12:39

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Цели президента США в отношении острова остаются неясными.

Президент Дональд Трамп заявил, что США начинают переговоры с руководством Кубы.

Об этом сообщает АР.

Трамп не предоставил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация в последнее время контактировала с Кубой и когда, а лишь сказал: «Мы начинаем переговоры с Кубой».

Поставки нефти

Отмечается, что на прошлой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть Кубе. Этот шаг создал давление на Мексику, от которой Куба стала зависимой после того, как Трамп остановил поставки нефти из Венесуэлы после отстранения Мадуро.

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что это может вызвать гуманитарный кризис. В пятницу она заявила, что будет искать альтернативы для продолжения помощи Кубе.

«Это не обязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, что они, вероятно, придут к нам и захотят заключить соглашение. Таким образом, Куба снова будет свободной», - сказал Трамп в субботу.

Соглашение с Кубой

Он считает, что США заключат какое-то соглашение с Кубой, и сказал: «Я думаю, знаете, мы будем добрыми».

Стоит заметить, что цели Трампа в отношении Кубы остаются неясными. Он обратил больше внимания на остров после того, как в начале января его администрация захватила тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

