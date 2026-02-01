9 мая 2026, суббота, 13:50
Никита Толопило стал второй звездой матча «Ванкувер» - «Торонто»

2
  1.02.2026, 12:54
  • 1,484
Никита Толопило

В предыдущем матче белорус признавался первой звездой.

«Ванкувер Кэнакс» в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет - 2:3, пишет metaratings.by.

В основное время в составе гостей отличились Николя Руа и Макс Доми. У хозяев точными бросками отметились Йонатан Леккеримяки и Том Вилландер. В серии буллитов точнее оказались игроки «Торонто».

Белорусский вратарь «Ванкувера» Никита Толопило был заявлен на матч в роли основного голкипера. За 65 минут игрового времени наш соотечественник cделал 39 сейвов, пропустив две шайбы при игре 5 на 5. В серии послематчевых бросков белорус не сумел отразить броски Мэттьюса и Уильяма Нюландера. По итогам противостояния Толопило признан второй звездой встречи.

30 января «Ванкувер» дома победил «Анахайм» со счетом 2:0. Толопило отразил все 32 броска гостей и был признан первой звездой встречи.

