«Не могу начать день без этой фразы» 3 1.02.2026, 14:23

Житель Гродно стал популярным блогером, а затем открыл СТО и рассказал о своем бизнесе.

«Если я не встану с утра и не скажу эту фразу ...», – интригует гродненский блогер Павел Запасник, больше известный как Moto Pahan.

Он рассказал АвтоГродно, как начинал бизнес и открывал свою СТО на Понемуни. Нужно ли самому разбираться в машинах, чтобы открыть этот бизнес и удержаться в нем? Когда приходится работать «в ноль», а за что гродненцы готовы платить любые деньги?

Торговал на Южном рынке

– Сегодня блог – мое первое и самое главное направление деятельности, хотя я еще байкер, диджей и предприниматель, – начинает интервью Павел. – Свою страницу в инстаграм веду уже около 7 лет. И сейчас моя аудитория составляет 118 тысяч человек.

Начинал с путешествий на мотоцикле, у меня большой туристический байк. Не думал, что из этого что-то получится – просто снимал для себя.

Через год открыл свою СТО. До этого я несколько лет торговал на Южном рынке автосветом и рассказывал в своем блоге про лампочки: какие лучше светят и что ставить, проводил тесты, все это снимал и показывал. Поэтому на момент открытия автомастерской у меня уже была своя аудитория, связанная с машинами. Она перешла с автосвета в автосервис.

«Взял готовый бизнес, который у человека не заладился»

– Взял в аренду «голое» помещение с готовым бизнесом, который не заладился у прежнего владельца. Доделал, переоборудовал – и начал пробовать. Позже добавил еще и химчистку автомобилей. Не скрою, поначалу было тяжело: конкуренция на рынке ремонта авто высокая. А вот блогеров в теме СТО – мало. Эта ниша была свободна, ее я и занял в свое время.

Кроме того, мы отличаемся спецификой – ремонтом тормозной системы и подвески. Наверное, все в Понемуни знают, что мы – это ремонт тормозов. «АвтоФас работает для вас» – это слоган моего блога. Ассоциация определенно сформировалась.

– Сколько «квадратов» достаточно для старта?

– У меня около 60 м² – это маленький автосервис на два рабочих места. Опасался брать большое помещение: хотел проверить, как пойдет. Вдруг не потяну? Ведь это сразу много рабочих мест, которые может быть непросто обеспечить заказами. Хорошо стартовать с малого – так закрываются все заявки, даже если их немного.

– Какой капитал нужен для открытия СТО в Беларуси?

– Чтобы взять скромное помещение и зайти в этот бизнес, достаточно 60 тыс. белорусских рублей. Если хотите побольше – приготовьте 100 тыс. рублей. Потом можно расшириться, но я так и остался в своем – для этого района и нашей ниши достаточно.

– Интересно, как скоро окупаются вложенные деньги?

– Я не вел подсчет – это очень сложно. Все зависит от того, как стартанешь, откуда придут клиенты и сработает ли реклама. Уверен, в наше время социальные сети – наиважнейший фактор. Поэтому предприниматели стараются их вести, чтобы рассказать, что делают. Просто так приехать на СТО, которую ни разу не видел и нашел на Куфаре, наверное, уже сомнительно.

– Обязательно ли самому разбираться в ремонте, чтобы открыть автомастерскую? Или достаточно иметь средства и штат профессионалов?

– Этот бизнес нужно знать изнутри. Какой штат не набери, не будет нормального понимания между руководителем и мастерами, если первый сидит дома и ни в чем не разбирается. Более того, нужно уметь общаться с людьми. Если говорить о малом бизнесе, взять в небольшой автосервис администратора – еще одна статья расходов. Поэтому я все делаю сам: встречаю клиентов, обслуживаю и контролирую работу других. Помимо меня в мастерской трудятся еще один автослесарь и мастер химчистки.

В первые два года работы СТО мы вдвоем с автослесарем крутили машины. Я всю жизнь ими интересовался и с детства чинил. А однажды даже построил необычный Volkswagen T4, который занял 1 место на голосовании в Гродно.

– Маркетингом тоже сами занимаетесь?

– Блог – мое хобби и отдушина, но также важный элемент бизнеса. Благодаря ему я ни разу за все годы работы СТО не размещал рекламу ни на одной площадке. Зато каждый день на своей странице в инстаграм посвящаю автосервису, где рассказываю про машины и помогаю людям с ремонтом. Бесплатные советы раздаю даже ночью.

Особенно много девушек, ведь мужчинам проще найти хорошего механика. А женщины сразу пишут: «Павел, это я – ваша подписчица! У меня машина остановилась, что делать?» И я выезжаю спасать ситуацию в любое время суток. У меня даже много лет эвакуатор был для этих целей.

– Ваша клиентура – жители маленькой Понемуни?

– Нет, это люди моего блога. Они составляют около 80% всех клиентов. Месторасположение тоже влияет. Мы находимся в выгодной локации: рядом ближайший к центру гаражный кооператив. Водители могут пригнать машину и пойти погулять в соседних гипермаркетах – это удобно. По-соседству также другие автосервисы и автодром. Можно сказать, локация тематическая.

– Как считаете, лучше специализироваться на одном направлении или быть универсальной СТО?

– Некоторые большие автомастерские заявляют, что выполняют любой ремонт автомобиля. Но я в это не верю. Каждый автосервис должен на чем-то специализироваться: делай то, что ты делаешь хорошо, а потому дашь гарантию на свою работу. Мы тоже можем взяться за все, но развиваемся в своем направлении – том, в котором на 100% уверены. Китайские электрички тоже принимаем. Там все те же тормоза и подвеска, что у других машин, в этом они не отличаются. Но в двигатели не лезем, хотя можем. Я крепко убежден, что лучше быть узкоспециализированными специалистами и хорошо разбираться в чем-то одном. А углубляться в ремонты, с которыми не работаешь каждый день, сложно и чревато.

Что касается свободных помещений под СТО – найти их нетрудно и вариантов в Гродно хватает, говорит собеседник.

«Готовы платить любые деньги»

Не могли не спросить у Павла, насколько СТО сегодня прибыльный бизнес. Шутит, что «в данный момент не открывал бы». Но с годами вошел в стабильное русло и уже имеет постоянных клиентов. Хотя налоги и расходы, действительно, большие.

– Это связано с сезонностью?

– Зимой всегда меньше работы – это и есть несезон. Многие водители осенью оставляют машины и ждут весны. Особенно люди постарше, которые ездят только на дачу, а это около 30% горожан. Зато весной они достают «снеговика» и обращаются: «Помогите, надо срочно сделать». Это развеивает сложившееся представление, что СТО всегда связана с большими деньгами. В реальности же бывают такие месяцы, когда мы работаем фактически в ноль. Особенно в праздники: люди думают, как их отметить, а не машины ремонтировать.

В последнее время замечаю еще одну тенденцию – местные водители ездят до последнего, пока колеса чуть ли не отваливаются или техосмотр поджимает. В такие моменты они готовы платить любые деньги.

– А что насчет оборудования?

– Чтобы открыть свою станцию технического обслуживания, главная движущая сила – подъемник – должен быть новый и современный, способный поднять любой автомобиль. Расходники и инструменты кажутся мелочами, но тоже незаметно тянут деньги и требуют постоянного обновления. Хотя, казалось бы, купил ключ и чини.

Был тяжелый период с доставкой запчастей, которые приходилось долго ждать. Что ни машина – ждешь косяк. Берешь в работу автомобиль и рассчитываешь, что нужные детали придут вовремя, но их нет. В этом весь нюанс маленьких СТО – у вас нет запасных рабочих мест, где можно оставить машину в ожидании. И выгнать ее невозможно – это становится проблемой, ведь и клиента не хочется потерять. Теперь с запчастями стало проще: рынок и дилеры адаптировались.

Однако сложнее всего для бизнесмена, по его признанию, дается «вилка цен». Вопрос: «А сколько это стоит?» для Павла – самый тяжелый и неудобный.

– Как можно ответить, на какую сумму потянет ремонт подвески, если в автомобиле одного водителя нет ничего живого, потому что он туда 5 лет не заглядывал. А у второго при тех же данных все пойдет как по маслу, поскольку постоянно чинил и смазывал авто.

Особенно непросто говорить на тему ремонта с теми, кто не связан с автомобилями. Именно от таких клиентов чаще всего можно услышать: «А мне сказали, что там стоит столько». Но это невозможно определить навскидку, пока не поднимешь машину. Поэтому для тех, кто остается на ремонт в «АвтоФас», диагностика бесплатная.

– А как часто СТО повышают цены?

– Определенного повышения тарифов – раз в год или после Нового года – нет.

Прайс растет как только дорожают инструменты и запчасти, которые мы постоянно закупаем. Но давно не поднимали, чтобы держать планку из-за высокой конкуренции.

– Сколько стоит содержать СТО?

– Очень сложно ответить на этот вопрос. Поскольку у кого-то помещение свое, у кого-то арендное. Расходы неизбежно зависят от количества людей в штате и сезонности месяца с зимним отоплением. Автосервис у всех тоже находится в разных условиях. У меня это тянет минимум 3–4 тыс. рублей в месяц. Примерно на такую сумму нужно ориентироваться тем, кто хочет открыть малый бизнес в этой сфере.

«Нельзя делать плохо»

И хотя соперничества в среде СТО достаточно, люди всегда идут «на человека». Поэтому Мото Пахан уверен, что блог – основной рычаг его автосервиса.

– Ежедневно гродненцы знают, во сколько я еду в мастерскую. Практически всех клиентов встречаю сам – я там всегда бываю и со всеми общаюсь. Мне регулярно пишут: «Павел, когда вы будете на СТО?» Говорю: «В обед». Отвечают, что тогда к этому времени и подъедут. Что говорит о том, что есть доверие к человеку, которого они смотрят. Многие даже рассчитывают, что я лично буду ремонтировать их машину. Безусловно, каждому хочется сказать, что я лично все проконтролирую – так и стараюсь делать, потому что для людей это важно. Ведь многие считают, что если они мои подписчики, то мы уже как семья. Поэтому стараюсь не завышать цены и брать в ремонт все машины – даже старые, от которых многие автосервисы отказываются, переходя на новые модели.

– Но ведь это же как обязанность – ежедневно выходить в люди и говорить на камеру. Бывало такое, что надоедало?

– Да, но иначе уже не могу. Иногда смотрю на самого себя и кажется, что одно и то же. Но если я не встану с утра и не скажу: «Привечамба, мои хорошие, я еду на СТО «АвтоФас», которое работает для вас», пусть даже уже нахожусь там, мне обязательно напишут: «Павел, а вы скоро будете на автосервисе? В сторис не было, что уже едете на работу». Причем даже если мы предварительно договорились о встрече. А не скажи – многие и не едут. Мой автослесарь часто говорит: «Павел, никого не было. Ты приехал – и люди поехали. Ты что, обзвонил всех?» Гродненцы видят, что я еду на СТО и тоже приезжают. Не обязательно на ремонт: один поговорить, другой за консультацией или просто попить кофе.

Блог для меня уже очень много значит – он как вторая семья, потому что всегда со мной.

– Именно поэтому нельзя делать плохо. В любом бизнесе многие хотят больше заработать. В моем направлении так не выйдет. Ведь ты всегда на виду у людей. Вначале рассказываешь им что-то, а потом сам себе противоречишь? Это не про меня. Иногда даже приходится сделать что-то себе в «минус». Например, пообещал человеку, что работа стоит 50 рублей и уже обнадежил, а по факту выходит больше. И чтобы не запятнать свое имя, приходится держать слово.

Байкер Moto Pahan

Так же, как машины, Павел Запасник любит и мотоциклы. Не скрывает, когда гродненцы приезжают на СТО и спрашивают: «А вы же Moto Pahan?», просят помочь в том числе с ремонтом мотоциклов или их подбором.

– Все это на базе блога: ник Moto Pahan говорит сам за себя. Поэтому в жизни я занимаюсь не только авто, но и мотоциклами, хотя официально мы их и не ремонтируем в СТО. Но аудитории надо помочь, поэтому стараюсь не отказывать, – поясняет Павел.

Он байкер со стажем и при разговоре об этом у собеседника сразу загораются глаза. Вместе с командой таких же любителей он много путешествует, колесит по фестивалям и помогает нуждающимся, в том числе детским домам.

– У людей сложилось впечатление, что байкеры – это злые брутальные дядьки, к которым не подойти. На самом деле, это не так. Они добрые ребята, которые любят свободу, путешествовать и добрые дела. И, к счастью, в последнее время мнение о нас переменилось в лучшую сторону в Гродно. Нас начали приглашать на торжественные открытия, городские праздники и выставки – мы сопровождаем все важные мероприятия. На данный момент нет ни одного, чтобы не позвали байкеров. Хотя еще недавно с этим было сложнее.

А еще каждый год 1 сентября мы ездим в детдома – собираем деньги, помогаем ребятам в сборах к школе. Это уже устоявшаяся традиция в байкерской среде. В благотворительности участвуем постоянно, недавно помогали Ивану Стаценко. Поэтому я всегда советую молодежи: чем заниматься ерундой, лучше берите мотоциклы и катайтесь. Больше тяготейте к технике – машинам, байкам. Считаю, это интересное направление для детей. У меня самого двое сыновей, которых я пытаюсь приобщить к авто- и мототехнике.

Хотя не скрываю: многих мотоциклистов наказывают за громкие выхлопы и нарушения скоростных режимов – это везде было, есть и будет: нарушают и на машинах, и на мотоциклах. В то же время бывают люди, которые ездят просто для души.

На счету Moto Pahan есть даже личный рекорд – за 4 дня он проколесил 4 страны.

В 2026 году планирует продолжить путешествия по Европе. Будет все снимать и показывать!

