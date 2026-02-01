Директор Большого театра Беларуси ответила на обвинения в плагиате 8 1.02.2026, 14:50

Екатерина Дулова

На рубеже 2025−2026 годов Игоря Колба, главного хореографа Национального театра оперы и балета Беларуси, обвинили в плагиате. Месяц спустя директор этого коллектива Екатерина Дулова решила ответить на эти обвинения (ведь итоговое решение принимала она). Получилось очень невнятно и неубедительно, пишет «Зеркало».

В плагиате минский театр обвинил российский танцовщик и хореограф Олег Габышев. Полтора года назад он узнал, что минский театр заинтересован в идеях и предложил поставить в Беларуси балет о художнике Марке Шагале, уроженце Витебска.

После встречи с Дуловой и Колбом россиянин отправил в Минск готовый текст либретто, а также визуальные изображения, которые можно использовать для декораций. В результате 26 декабря 2025-го театр официально объявил, что балет о Шагале станет премьерой следующего сезона и будет поставлен осенью-зимой 2026 года. Однако поставит его не Габышев, а Колб.

В интервью государственному изданию «СБ. Беларусь сегодня» Дулова заявила, что якобы идее балета о Шагале — «не менее 4−5 лет», поэтому «наш замысел будет по-своему уникален». Фамилию Габышева она не называла (хотя очевидно отвечала именно ему), никаких подробностей подготовки балета не привела.

После поста Габышева свою историю в социальных сетях рассказала хореограф Ксения Зверева. В 2023 году она предложила поставить в Минске балет, посвященный легендарному Владимиру Мулявину, лидеру группы «Песняры». Зверева смогла получить поддержку родственников Мулявина и Министерства культуры Беларуси. По ее словам, в феврале 2024-го театр единогласно утвердил премьеру спектакля, ее назначили на январь 2026 года.

Как отмечала Зверева, Дулова «дала письменное указание собирать команду на мое усмотрение и разрабатывать эскизы по сценографии, костюмам, видеоконтенту и свету», а также попросила предоставить полную смету. После этого работа над балетом началась, однако Дулова вскоре перестала выходить на связь. Год спустя, в разгар подготовки балета, в Минске прошел очередной худсовет, на котором все сотрудники театра (кроме представителя Министерства культуры) выступили против постановки и проголосовали за то, чтобы отменить премьеру.

«Талантливые люди во все времена были объектом зависти. Это прошел и герой вашего балета Владимир Мулявин. После того, как гендиректор театра сказала, что она не видит в лице Песняра «национального героя», а меня запретили пускать в театр», — прокомментировала этот пост Марина Мулявина, дочь лидера «Песняров».

«Склоняю голову перед его (Мулявина. — Прим. ред.) феноменальной одаренностью, <…>. Но когда появляется предложение исполнить это в балетном, хореографическом решении… В течение двух лет обсуждали, но в итоге от идеи пришлось отказаться именно в силу того, что она не оказалась убедительной. Мы думали о нашем зрителе в том числе, и худсовет принял единогласное решение о невозможности такой интерпретации — с танцующим Мулявиным», — заявила Дулова.

Это также абсолютно общие слова. При этом директор никак не комментировала конкретные обвинения в адрес театра, а также тот факт, что работа над проектом уже активно шла — и до этого тот факт, что герой Мулявина будет танцевать, никого не смущал.

Кто такая Екатерина Дулова?

Екатерина Дулова родилась в 1962 году в Минске в семье музыкантов, приехавших в столицу после окончания Нижегородской консерватории и долгое время преподававших в Белорусской консерватории (теперь Академия музыки). Окончила Петербургскую консерваторию и аспирантуру при ней. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные музыке в балетном театре. Вся ее карьера прошла в Академии музыки, куда Екатерина пришла в 1989-м преподавателем. В 2010—2022 годах — ректор этого вуза.

— Конечно, я не безразлична к тому, что делаю. Я православный человек и считаю, что вера — это некая мера в жизни, то, что позволяет корректировать себя и свои поступки. Меня радует, когда слышу, как поют в минских храмах наши дети. Возможно, моя работа и есть послушание, данное мне Всевышним, — отмечала в интервью Дулова.

«Раньше в Академии музыки существовала отдельная кафедра оркестрового дирижирования. Ее выпускники получали квалификацию «оперно-симфонический дирижер». Но в 2020-м ее многолетний руководитель Петр Вандиловский умер, после чего в результате «оптимизации» возник «франкенштейн» — кафедра оркестрового дирижирования и инструментовки. После такого объединения дирижирование из индивидуального предмета превратили в групповой. Раньше педагог занимался с каждым студентом по отдельности. Теперь в одном классе на уроке сидят несколько человек. Каждый имеет, может, 10−15 минут за пультом в присутствии других студентов. Даже чисто математически время на занятия сократилось в несколько раз. Снизилось и качество самого дирижерского образования, а нам — действующим дирижерам, критиковавшим происходящее, — пришлось оставить преподавание в Академии. Кстати, это была инициатива госпожи Дуловой», — отмечал в интервью известный белорусский дирижер Иван Костяхин.

В 2016—2019 годах она была членом «совета республики». В 2021-м участвовала во «всебелорусском народном собрании» и представляла там «белорусский союз женщин». В том же году посещала вместе с Александром Лукашенко Купаловский театр. В 2022 году Дулову включили в состав Конституционной комиссии.

— Каждый из нас живет замечательными надеждами на лучшее. Вообще человеку это свойственно, и я убеждена в том, что сегодня идет процесс созидательный. Конституция РБ — это серьезнейший документ, и он отнюдь не слаб, как пытаются преподнести многие, он очень компактный, но там каждое слово, как золото. Поэтому он сегодня просто приобретет новое дыхание, новые краски, — заявила Дулова в комментарии Белтелерадиокомпании.

При Дуловой в Оперном театре продолжаются репрессии и увольнения сотрудников. При ней балетная труппа театра едва не поехала на гастроли в оккупированный Крым — поездки удалось избежать из-за огласки.

