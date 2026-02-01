закрыть
3 февраля 2026, вторник, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко оскандалилась во время разговора с журналистами

22
  • 1.02.2026, 18:28
  • 18,890
Соболенко оскандалилась во время разговора с журналистами

Белорусская теннисистка нецензурно ответила на вопрос.

Одна из сильнейших ракеток мира белоруска Арина Соболенко проиграла в финале Australian Open казахской теннисистке Елене Рыбакиной. На пресс-конференции она заявила, что команда избегает ее после проигрыша. А когда журналисты спросили, когда спортсменка проведет разбор игры, Соболенко отреагировала эмоционально, пишет betnews.by.

— Вы сказали, что сейчас избегаете свою команду. Когда вы проведете разбор игры и обсудите, что можно улучшить? - поинтересовались журналисты у теннисистки.

— Я не знаю. Сегодня… Ох, идите на***. Может быть, через неделю или, может быть, через несколько дней, когда я почувствую, что смогу забыть об этом, — эмоционально отреагировала она.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Энергетический удар по Кремлю
Энергетический удар по Кремлю Павел Кухта
Этот голос в Кремле предпочли бы не слышать
Этот голос в Кремле предпочли бы не слышать Юрий Федоренко
Диктатуры на костылях
Диктатуры на костылях Ирина Халип
Впереди — переломный момент
Впереди — переломный момент Юрий Федоренко