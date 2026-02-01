Соболенко оскандалилась во время разговора с журналистами

Соболенко оскандалилась во время разговора с журналистами22
Белорусская теннисистка нецензурно ответила на вопрос.
Одна из сильнейших ракеток мира белоруска Арина Соболенко проиграла в финале Australian Open казахской теннисистке Елене Рыбакиной. На пресс-конференции она заявила, что команда избегает ее после проигрыша. А когда журналисты спросили, когда спортсменка проведет разбор игры, Соболенко отреагировала эмоционально, пишет betnews.by.
— Вы сказали, что сейчас избегаете свою команду. Когда вы проведете разбор игры и обсудите, что можно улучшить? - поинтересовались журналисты у теннисистки.
— Я не знаю. Сегодня… Ох, идите на***. Может быть, через неделю или, может быть, через несколько дней, когда я почувствую, что смогу забыть об этом, — эмоционально отреагировала она.