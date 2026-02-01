Сколько стоит «прикурить» авто в мороз 1.02.2026, 19:11

Первая неделя февраля началась с серьезных морозов, к которым прибавился пронизывающий ветер и гололед. К середине недели ожидается небольшое потепление, но уже в конце снова похолодает. В таких условиях нагрузка на узлы и агрегаты машин резко возрастает, а мотор завести намного труднее, чем обычно. Кто в экстремальных условиях оказывает помощь автомобилистам и во что эти услуги им обходятся, пишет агентство «Минск-Новости».

В сильный мороз водители зачастую не в силах справиться с проблемами самостоятельно, особенно когда в машине сел аккумулятор, а проводов для «прикуривания» в наличии нет. Выход один — звонить в службу технической поддержки, которых в Минске немало.

— В последние дни количество звонков с просьбой помочь увеличилось в несколько раз, — рассказали в одной из столичных компаний. — Трудимся круглосуточно. Используем эвакуатор с полной погрузкой. Перевезти легковую машину от 2 тонн, включая седан, универсал, хетчбэк, обойдется владельцу от 100 рублей.

В другой службе автопомощи стоимость эвакуации легкового автомобиля оценивается в 70 рублей и выше, минивэна — от 75 рублей, внедорожника — от 80 рублей.

По словам специалистов, в сильный мороз замерзают и бензиновые, и дизельные автомобили. Обращаются за помощью и владельцы грузовиков. Чаще всего проблемы возникают с запуском движков из-за севших аккумуляторов. Марки замерзших авто разные, и не всегда эти машины сильно возрастные. Водителям рекомендуют в сильный мороз не экономить и заливать полный бак топлива или бензина. На ночь лучше забирать аккумулятор домой, в тепло, чтобы не терялась емкость.

Расценки на зимние услуги для авто в Минске примерно одинаковые. «Прикурить» легковую машину можно от 25 рублей и выше, грузовик — от 70 рублей. От 50 рублей стоит доставка необходимого количества топлива, если бак опустел. Проверка работы стартера, генератора и состояния батареи на месте может быть бесплатной.

Кроме быстрой подзарядки аккумулятора предоставляются также услуги при проколе шины, по замене колеса, доставке автомобиля до СТО. Время ответа на вызов составляет в среднем 15−30 минут в зависимости от расположения машины и текущей загруженности специалистов службы автопомощи. Важно: услуги доступны круглосуточно семь дней в неделю.

При самостоятельной зарядке аккумулятора следует правильно подключать провода. Один конец положительного провода присоединить к плюсу питающего аккумулятора, второй — к плюсу разрядившегося. Затем подключается отрицательный провод: один конец соединяется с минусовым токовыводом донорского аккумулятора, а второй — с массой автомобиля с севшей батареей. Снимать провода необходимо в обратной последовательности после того, как машина заведется.

