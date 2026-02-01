Посол Украины в ЕС жестко высказалась о российском «перемирии»7
- 1.02.2026, 21:29
Только в течение ночи оккупанты атаковали страну 90 ударными дронами.
Несмотря на заявления России об энергетическом перемирии, атаки по всей Украине продолжаются. От ударов российских беспилотников продолжают страдать украинская критическая инфраструктура и гибнуть гражданские. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в «Фейсбуке».
Она отметила, что никакого перемирия не существует. Посол подчеркнула, что РФ не придерживается договорённостей.
Матернова сообщила, что только в течение ночи оккупанты атаковали Украину 90 ударными дронами. В частности, в Днепре зафиксированы попадания в частный дом, в результате чего погибли два человека, а в Конотопе Сумской области пострадала железнодорожная инфраструктура.
«Это так выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака — ещё одно доказательство, что Россия не уважает договорённости», — подчеркнула Матернова.
Посол добавила, что многие многоэтажки в Киеве до сих пор остаются без отопления после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Она напомнила, что многие украинцы сейчас живут с многочасовыми отключениями света.