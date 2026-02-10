18 мая 2026, понедельник, 10:27
Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына

  • 10.02.2026, 8:05
Глава Чечни упомянул искусственный интеллект.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «вбросом» и продуктом искусственного интеллекта информацию о том, что его сын Адам Кадыров попал в ДТП и находился в критическом состоянии в реанимации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Кадыров отметил, что с помощью искусственного интеллекта «можно обмануть любого человека».

«По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А взявшийся откуда-то вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», - сказал глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.

Кадыров также сообщил, что планирует усилить меры по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с распространением фейков.

«Особое место занимает актуальность борьбы с фейками. Тема очень важная для всей страны, но недостоверная информация в отношении нашей республики всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере», - заявил он.

ДТП с сыном Кадырова

Как известно, о том, что в Грозном произошло ДТП с Адамом Кадыровым, в январе сообщали оппозиционный телеграмм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии», впоследствии информацию распространили другие СМИ.

Сообщалось, что машина, за рулем которой был 18-летний сын главы Чечни, потеряла управление на очень высокой скорости и столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за машиной Кадырова, врезались друг в друга. Сколько людей пострадали в аварии, неизвестно.

Как сообщало издание, Адама Кадырова доставили самолетом на лечение в Москву. Ранее власти Чечни никак не комментировали сообщения об аварии.

