Трамп собрался в Китай

Трамп собрался в Китай5
- 10.02.2026, 8:12
Politico назвало возможную тему переговоров с Си.
Президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином уже через пару месяцев, в первую неделю апреля.
Об этом сообщает Politico.
Соответствующую информацию изданию сказали три источника, знакомых с планами президента. В свою очередь представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.
К слову, после саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.
Стоит также отметить, что на прошлой неделе два лидера провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.
По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года.
Таким образом, это может говорить о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.
«Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню», - заявляли в МИД Китая.
Что еще известно
Politico отмечает, что предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго. Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).