Трамп собрался в Китай 5 10.02.2026, 8:12

2,316

Фото: Reuters

Politico назвало возможную тему переговоров с Си.

Президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином уже через пару месяцев, в первую неделю апреля.

Об этом сообщает Politico.

Соответствующую информацию изданию сказали три источника, знакомых с планами президента. В свою очередь представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.

К слову, после саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе два лидера провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года.

Таким образом, это может говорить о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню», - заявляли в МИД Китая.

Что еще известно

Politico отмечает, что предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго. Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com