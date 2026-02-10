закрыть
18 мая 2026, понедельник, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп собрался в Китай

5
  • 10.02.2026, 8:12
  • 2,316
Трамп собрался в Китай
Фото: Reuters

Politico назвало возможную тему переговоров с Си.

Президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином уже через пару месяцев, в первую неделю апреля.

Об этом сообщает Politico.

Соответствующую информацию изданию сказали три источника, знакомых с планами президента. В свою очередь представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.

К слову, после саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе два лидера провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года.

Таким образом, это может говорить о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню», - заявляли в МИД Китая.

Что еще известно

Politico отмечает, что предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго. Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина