Путина одурачили

10.02.2026, 8:53

Несмотря на невнятное блеяние Пескова.

США перехватили еще один танкер, вышедший в январе из Венесуэлы, - Aquila II. Судно ходит по флагом Панамы, но его относят к т.н. теневому флоту России. Причем, американцы гнались за танкером от Карибского моря до Индийского океана, где он и был перехвачен. Проведенная без происшествий операция сопровождалась заявлением Пентагона:

«Ни одна другая нация на планете Земля не имеет возможности навязать свою волю в какой бы то ни было сфере. Наши Вооруженные силы найдут вас по суше, воздуху или морю и свершат правосудие. У вас закончится топливо задолго до того, как вы оторветесь от нас».

Если танкер и в самом деле российский, то это еще одно подтверждение жалобных речей главы МИД РФ Лаврова, которыми он разразился в интервью TV BRICS, заявив, что США не готовы выполнять ими же предложенные в Анкоридже условия по урегулированию конфликта в Украине, на которые согласился Путин.

«Если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена, -

заявил Лавров и посетовал, что Трамп под влиянием Европы откатил от пацанских договоренностей с Путиным. А в части экономического сотрудничества РФ и США тоже нет «никаких радужных перспектив».

Несмотря на невнятное блеяние пресс-Пескова, который пытался смягчить эффект от слов Лавров, ссылаясь на тайну анкориджских соглашений, трудно не признать, что Лавров прав.

Ни Обама, ни Байден не наносили такого санкционного удара по России, как воркующий с Путиным по телефону друг Донни. Санкции против «Лукойла» и «Роснефти», давление на Индию, с тем, чтобы она отказалась от закупок дешевой российской нефти. охота на суда теневого флот РФ...

Пока Кирилл Дмитриев тратит бюджетные деньги, катаясь на встречи с трамповскими представителями то в Штаты, то в ОАЭ, мороча Путину и остальным голову обещаниями невероятно выгодного сотрудничества с США, Вашингтон, используя язык «ватников», откровенно «гадит» России и ее экономике.

О чем вдруг громко заявил Лавров. Зачем он это сделал? Очевидно, отодвинутый от переговоров с США МИД РФ решил публичным воплем министра заставить Кремль прислушаться к своему мнению, подать сигнал, что немидовские переговорщики Путина ничего от Трампа не добьются. А Ушаков с Дмитриевым просто водят президента за нос.

Но не исключено, что Путин это понимает. Но он-то тоже водит Трампа за нос! Ясно, что ни в Абу-Даби, ни в Майами ни о каком мире никто не договорится. Но Путин, которому генералы явно обещают, что Украина вот-вот сломается, и победа будет достигнута «на поле боя», просто тянет время. Но так, чтобы не раздражать Трампа.

А то, что Россия при этом несет серьезные экономические потери - плата за одурачение Трампа. И, видимо, Путин, уверен, что вожделенная победа того стоит.

К тому же о реальном положении дел в экономике президент вряд ли догадывается - его тоже дурачат.

