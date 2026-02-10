США передают европейцам два командных поста в НАТО 10.02.2026, 10:16

Европейские офицеры возьмут на себя руководство силами Альянса в Неаполе и Норфолке.

Соединенные Штаты передадут два основных командных пункта НАТО в итальянском Неаполе, и Норфолке, штат Вирджиния, европейским офицерам. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в армии.

Как отмечает агентство, это решение приняли на фоне требований президента США Дональда Трампа к европейским странам брать большую ответственность за свою безопасность. Его администрация призвала военный альянс, в котором долгое время доминировали Соединенные Штаты, стать «НАТО под европейским руководством».

В рамках перестановки в командование европейские офицеры возьмут на себя руководство Объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Неаполе и Норфолке, которые сейчас возглавляют американские адмиралы, сообщил источник.

Однако, по его словам, США возьмут под свой контроль три командования, которые являются несколько ниже в иерархии, но несут значительную ответственность за операции, — Объединенное воздушное командование, Объединенное морское командование и Объединенное сухопутное командование.

На вопрос о запланированных изменениях представитель НАТО ответил, что союзники договорились о новом распределении обязанностей старших офицеров в командной структуре НАТО, в которой европейские союзники, включая новых членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Альянса.

По словам источника агентства, это решение связано с «планированием будущих ротаций» и что более подробная информация будет предоставлена в надлежащее время.

