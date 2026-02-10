Россия готовит войну против стран Балтии или одного из своих соседей

Россия готовит войну против стран Балтии или одного из своих соседей8
- 10.02.2026, 10:25
Опубликован отчет Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия вероятно готовится к новым военным конфликтам в Европе - в частности против стран Балтии или одного из своих соседей. Об этом говорится в новом отчете Мюнхенской конференции по безопасности, авторы которого предупреждают о завершении эпохи американского «зонтика безопасности» для Европы.
В документе отмечается, что вторая администрация президента США Дональда Трампа четко дала понять: ответственность за европейскую безопасность должны нести сами европейские члены НАТО. В частности, министр обороны США Пит Хэгсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 года заявил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом именно для европейцев.
Европа остается один на один с угрозами
Согласно новой доктрине Вашингтона, страны Европы должны взять на себя «преимущественную часть» как летальной, так и нелетальной помощи Украине. В отчете отмечается, что с января 2025 года военная поддержка США резко сократилась, а вопрос безопасности все чаще используется Вашингтоном как инструмент экономического давления – в связке с торговыми уступками со стороны ЕС.
На этом фоне, по оценкам аналитиков, Кремль наращивает агрессивную политику. Россия полностью перевела экономику на военные рельсы, тратя около 40% федерального бюджета на оборону, и не отказалась от максималистских целей в войне против Украины.
Возможные сценарии новой войны
Авторы отчета, ссылаясь на данные разведки, указывают на несколько потенциальных сценариев:
региональная война в Балтии может начаться в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине;
локальный конфликт против одного из соседей России – уже через шесть месяцев.
Также отмечается, что Москва уже активизировала гибридную кампанию в Европе. Речь идет, в частности, о диверсиях на энергетической инфраструктуре и нарушении воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.
Европу тревожит мирный план при поддержке США
Отдельное беспокойство в европейских столицах вызвал так называемый мирный план из 28 пунктов, который появился в ноябре 2025 года при поддержке США. Документ, по оценке авторов отчета, в значительной степени игнорирует интересы Европы, предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, ограничение численности ВСУ и исключение членства Киева в НАТО.
В отчете отмечается, что США все чаще действуют как «арбитр», а не союзник.
Европа увеличивает расходы, но не создает совместной обороны
Несмотря на то, что европейские страны в целом увеличили оборонные бюджеты на 41%, авторы отчета считают эти шаги недостаточными. Вместо формирования единой оборонной системы в пределах ЕС государства пошли по пути «промышленного национализма», продолжая закупки американских систем вооружения – в частности F-35 и Patriot – с целью сохранения лояльности Вашингтона.
Завершая отчет, аналитики предупреждают, что дальнейшие колебания и отсутствие стратегических решений могут оставить Европу в «серой зоне» между различными сферами влияния, постепенно подрывая ее способность самостоятельно определять собственное будущее.