Каллас отреагировала на освистывание Вэнса на Олимпиаде в Милане

Каллас отреагировала на освистывание Вэнса на Олимпиаде в Милане10
- 10.02.2026, 10:54
Глава европейской дипломатии прокомментировала поведение публики.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в интервью Euronews, что публика на зимних Олимпийских играх в Милане продемонстрировала «европейскую гордость», освистав вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Во время церемонии открытия Олимпиады, которая проходила на стадионе Сан-Сиро в Милане, Вэнс и его жена Уша были встречены бурными освистываниями и выкриками, когда они ненадолго появились на гигантском экране, размахивая флагами США.
«Ну, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы. Конечно, наша публика также имеет свою гордость, европейскую гордость. И это видно», – сказала Каллас, когда ее попросили прокомментировать эпизод с Вэнсом.
Напомним, в прошлом году Вэнс оказался в центре внимания из-за своей скандальной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой он в основном критиковал Европейский Союз.
Тогда Вэнс сказал, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить о совместном видении демократии на двух берегах Атлантики.
Также в своей речи в Мюнхене вице-президент США резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.