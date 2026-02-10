Одна из стран Европы переходит на электронные визы 10.02.2026, 13:25

Что это значит для белорусов?

Великобритания с 25 февраля вводит электронные визы. Что это значит для белорусов, рассказало посольство Соединенного Королевства в Минске, пишет «Зеркало».

С этой даты вместо визовой наклейки в паспорт путешественники будут получать только электронную визу (eVisa) — это «цифровой иммиграционный статус».

Для подачи документов заявителям нужно будет посетить визовый центр только один раз для подтверждения личности. Заполнение анкеты онлайн и запись на биометрию остаются прежними.

Паспорт заявителю возвращается в день визита — повторно приходить за визовой наклейкой не требуется.

Кроме того, необходимо будет создать учетную запись на сайте Управления по визам и иммиграции Великобритании (UKVI), которая дает онлайн-доступ к иммиграционному статусу.

Авиакомпании, паромы, круизные операторы и пограничная служба Великобритании будут автоматически проверять право на въезд через цифровые системы.

«Паспорт, с которым вы путешествуете, должен быть корректно привязан к учетной записи UKVI», — отметили в британском посольстве.

В диппредставительстве отметили, что электронные визы облегчают и ускоряют процесс оформления визы, а также позволяют получить необходимую визовую информацию в любое время и из любого места.

«Изменения являются частью более широкого перехода Великобритании на цифровые визы для всех соответствующих категорий путешественников», — добавили в британском посольстве.

