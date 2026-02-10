«Это однозначно долетит до Москвы» 1 10.02.2026, 13:26

4,952

Украина продемонстрировала силу ударом по Капустиному Яру.

Удар Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр является символическим, поскольку наносился в момент переговоров с РФ в Абу-Даби. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал Константин Криволап, аналитик, авиаэксперт.

«Это была демонстрация, карта в руках. Это показало, что мы можем нанести удар по Капустиному Яру, где достаточно серьезная система ПВО. Там есть и Буки, и С-300. Там недавно точно знаю, что была и С-400. И то, что мы смогли провести там этот удар. Возможно, там были другие ракеты. Уверен, что они скорее всего были. Может, там были «Паляницы», может, наши другие дроны, которые делали свое дело, истощали ПВО. Но со стороны россиян, что интересно, нет ни одного сообщения, что ПВО сработала», - сказал Криволап.

Он добавил, что важно, что во время атаки были поражены именно ангары на этом полигоне. Поскольку на них происходит сборка межконтинентальных баллистических ракет. Также там собирались и испытывались баллистические ракеты «Искандер».

«Достаточно точный удар на 600 км показал россиянам, что мы можем их достать. И для них это очень серьезно. 600 км - это уже достаточно далеко. И это то, что однозначно долетит до Москвы. И россияне понимают, что 1000 кг - это 1000 кг. Они же не случайно применяют ракеты Х-22, Х-32 с боевой частью в тонну. Поэтому я думаю, что это какой-то новый этап этой войны. Пока он не совсем понятен, сколько у нас этих ракет «Фламинго», но то, что они есть, уже подтверждено», - добавил аналитик.

