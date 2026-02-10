В Беларусь идет теплый фронт 1 10.02.2026, 13:35

5,352

Особенно повезет c теплом жителям одного региона.

Жителям по крайней мере одного региона Беларуси стоит готовиться к резкому потеплению. Речь идет даже не о привычных «калянуля», но и о настоящих весенних плюсовых температурах – до +5°C, пишет «Телегаф».

Во всяком случае именно такой уровень тепла не исключили как автор погодного метеоканала «Метеовайб», так и Белгидромет. Но стоит помнить, что потепление будет совсем непродолжительным.

По данным экспертов, в том числе и государственного Белгидромета, 11 февраля теплый фронт откроет дорогу более теплой воздушной массе с юго-запада Европы и принесет значительное потепление.

«Метеовайб» предположил, что в последующие после 11 февраля двое суток «оттепель охватит большую часть страны». Самые высокие температуры нужно ждать по юго-западу, температура может повыситься до +5°С.

«Лишь до северных районов плюсовая температура может не дойти. И в зоне малоподвижного арктического фронта, вдоль которого будут смещаться циклоны, в данном регионе до конца недели пройдут самые интенсивные осадки, а снежный покров увеличится», – предположил синоптик.

А 11 февраля , в среду, днем по северной половине Республики будет небольшой снег, местами слабый гололед. На дорогах – гололедица.

Ночью температура будет колебаться в пределах -8..-13°С, по востоку до -14..-19°С, по юго-западу -2..-7°С. Днем воздух прогреется до -1..-6°С, а по юго-западу 0..+2°С.

Однако тепло в Беларуси долго не задержится. В выходные, в тылу циклона, температура начнет падать, и уже в воскресенье, по данным модели ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), по северу не исключены двадцатиградусные морозы.

Прогноз от Белгидромета

11 февраля (среда): снег, мокрый снег. Ночью от -4°С по юго-западу до -18°С по востоку. Днем 0..-6°С, на западе до +2°С.

12 февраля (четверг): осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -1..-6°С, по западу 0..+2°С. Днем -3..+4°С.

13 февраля (пятница): осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -3..+2°С. Днем -2..+5°С, по северу -3..-4°С.

