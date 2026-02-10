Во Владивостоке десятки тысяч людей остались без света и тепла из-за взрыва на ТЭЦ 10.02.2026, 14:23

3,414

Чиновники выясняют причины ЧП.

Тысячи жителей столицы российского Приморья Владивостока остались без электро- и теплоснабжения в результате пожара на ТЭЦ «Северная». 10 февраля «на территории котельной «Вторая Речка», входящей в объединенную котельную «Северная», произошло возгорание трансформатора», — сообщили в Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

По данным Минэнерго региона, под отключения попали почти 49 тысяч человек — жители 206 многоэтажек и 131 частного дома. В городе переставали работать светофоры и кассы в магазинах, а также полностью отключался свет в ТЦ и гипермаркетах. В приморской прокуратуре начали проверку по факту ЧП: «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции».

Издание Portofranko со ссылкой на подписчиков местных пабликов пишет, что люди слышали взрывы: «Сначала звук услышали, как будто волокут по асфальту что-то тяжелое, металлическое. Выглянули в окно, а там пламя и белое зарево». В результате происшествия на ТЭЦ свыше 14 тысяч жителей Владивостока остались также без тепла и горячей воды, сообщили в прокуратуре. Перебои затронули более 73 многоквартирных домов и семь учебных заведений на четырех улицах. Помимо этого, утром 8 февраля в городе произошло аварийное отключение водоснабжения, отчитывалось ранее ведомство. Сотрудники установили, что без воды остались более 15 тысяч абонентов. Для пострадавших людей организовали подвоз питьевой воды, заверили в прокуратуре.

В мэрии Владивостока во вторник сообщили о восстановлении электроснабжение на сетях ДГК в Советском районе города. Чиновники заявили, что выясняют причины ЧП. В МЧС Приморья в свою очередь отчитались о ликвидации возгорания на теплостанции. В 16:48 по местному времени удалось «запитать всех потребителей», доложили в Минэнерго Приморья. Там добавили, что специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения котельной «Северной».

При этом местные жители сообщают о взрывном росте платы за отопление. По словам людей, эта строчка в квитанциях подорожала на 40-100% в январе.

Лишь за январь 2026 года в России по меньшей мере 1280 раз сообщалось о коммунальных авариях. Это в два раза больше, чем год назад, подсчитывала «Новая Газета Европа». Между тем Минстрой РФ заявлял о сокращении количества аварий в ЖКХ этой зимой на 19%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com