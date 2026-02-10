Белорус выиграл почти полмиллиона долларов призовых на покерном турнире 2 10.02.2026, 14:46

2,926

Но он оказался не единственным белорусом, которому улыбнулась удача на Кипре.

Белорусские покеристы показывают неплохие результаты в серии 2026 Onyx High Roller Series, которая проходит на Кипре, пишет издание «Беларусь и мир».

Так, Николай Воскобойников в турнире $ 25,000 NLH Main Event занял третье место, получив призовые в 490 000 долларов, а Максим Шорников оказался пятым в турнире $ 10,000 NLH Opener. За это нашему соотечественнику полагается 107 000 долларов призовых.

Серия 2026 Onyx High Roller Series продолжается.

Николай Воскобойников на фото второй слева. Архивное фото сентября 2024 года. Скриншот трансляции

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com