Белорус выиграл почти полмиллиона долларов призовых на покерном турнире

Белорус выиграл почти полмиллиона долларов призовых на покерном турнире2
- 10.02.2026, 14:46
Но он оказался не единственным белорусом, которому улыбнулась удача на Кипре.
Белорусские покеристы показывают неплохие результаты в серии 2026 Onyx High Roller Series, которая проходит на Кипре, пишет издание «Беларусь и мир».
Так, Николай Воскобойников в турнире $ 25,000 NLH Main Event занял третье место, получив призовые в 490 000 долларов, а Максим Шорников оказался пятым в турнире $ 10,000 NLH Opener. За это нашему соотечественнику полагается 107 000 долларов призовых.
Серия 2026 Onyx High Roller Series продолжается.