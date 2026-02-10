Стивен Спилберг рассказал, что думает об инопланетянах 4 10.02.2026, 14:56

3,502

Стивен Спилберг

Режиссер отметил, что интерес к теме НЛО вырос до беспрецедентного уровня.

Режиссер Стивен Спилберг поделился новыми подробностями о своем новом фильме «День раскрытия». В видео со съемочной площадки, опубликованном Universal Pictures, 79-летний режиссер рассказал о своей давней увлеченности темой внеземной жизни, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Меня всегда привлекало необъяснимое. Я снял множество фильмов о вещах, которые нельзя объяснить — от акул до летающих тарелок», — сказал Спилберг. Он вспомнил, что еще в детстве начал задаваться вопросами о ночном небе и существования жизни за пределами Земли.

«День раскрытия» стал его первым проектом об НЛО со времен «Близких контактов третьей степени» и «Инопланетянина». В новом фильме играют Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Коулман Доминго.

Спилберг разрабатывал идею картины с 2024 года вместе со сценаристом Дэвидом Кеппом, работавшим над «Парком Юрского периода» и «Войной миров». Режиссер отметил, что общественный интерес к теме НЛО вырос до беспрецедентного уровня: «Людей все больше волнует, одни ли мы. Если кто-то знает, что мы не одни, почему нам этого не говорят?»

Сюжет фильма держится в секрете, но, по данным студии, история будет связана с официальным раскрытием информации о существовании инопланетян.

«Если бы вам доказали, что мы не одни, испугались бы вы?» — говорится в описании. «Этим летом правда станет достоянием 7 миллиардов. Приближается… День раскрытия».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com