В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета 2 10.02.2026, 19:49

Все пассажиры выжили.

Самолет авиакомпании StarSky с 55 пассажирами на борту потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Аден-Адде в Могадишо, столице Сомали, в прибрежной зоне Индийского океана недалеко от территории аэропорта. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, после взлета у самолета возникли технические неполадки, борт вернулся в аэропорт. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в море. У судна повреждено правое крыло.

Спасательные службы прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, возгорания удалось избежать. Управление гражданской авиации Сомали сообщило, что все члены экипажа и 55 пассажиров выжили. Начато расследование причин крушения.

Аэропорт временно приостанавливал работу, затем возобновил ее в штатном режиме.

