В Минске сообщают о «масштабных стихийных свалках» и «мусорном коллапсе» 2 10.02.2026, 20:04

Что говорят коммунальники.

Появившаяся в сети информация о якобы критической ситуации с вывозом отходов в Минске не соответствует действительности, сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

На предприятии признали, что «отдельные случаи временных сбоев в вывозе мусора действительно фиксировались по ряду адресов», однако «носили единичный и краткосрочный характер». Их причиной стали «объективные факторы — сложные погодные условия, а также плотная парковка личного транспорта, затруднявшая проезд спецтехники».

Однако сейчас ситуация полностью находится под контролем коммунальных служб столицы. Все проблемные участки отработаны в оперативном порядке, контейнерные площадки очищены, вывоз отходов осуществляется в штатном режиме, заверили в Мингоржилхозе.

«Информация о „масштабных стихийных свалках“ и „мусорном коллапсе“ не подтверждается», — сообщили на предприятии.

