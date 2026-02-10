Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства1
- 10.02.2026, 20:06
Баку дистанцируется от РФ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнерстве, сообщает посольство США в Азербайджане.
«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — говорится в сообщении посольства.