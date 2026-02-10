БелЖД вернет электрички бизнес-класса в Витебск и Могилев, которые заменили старыми составами 1 10.02.2026, 20:14

Стала известна дата.

Беларусская железная дорога возобновляет курсирование современных дизель-поездов серии ДП6 в сообщении Минск-Витебск-Минск.

«В связи с возвратом из ремонта поездов межрегиональных линий бизнес-класса серии ДП-6 будет возобновлено их курсирование в сообщении Витебск-Минск-Витебск вместо составов, сформированных из вагонов локомотивной тяги», — рассказали в БелЖД.

16 февраля такие изменения коснутся поездов № 704 Минск-Витебск, № 712/711 Минск-Витебск-Минск и № 713/714 Витебск-Минск-Витебск.

Начиная с 17 февраля поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 Минск-Витебск-Минск будут обслуживаться моторвагонным подвижным составом серии ДП-6.

«Обращаем внимание, что в связи с этим может временно отсутствовать возможность приобретения проездных документов на данные поезда в системах и пунктах продаж БелЖД. Необходимо периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе „Услуги пассажирам“ официального интернет-сайта Беларусской железной дороги и в мобильном приложении „БЧ. Мой поезд“», — предупредили в БелЖД.

Билеты, оформленные до 10 февраля 2026 года на перечисленные поезда, сформированные из вагонов локомотивной тяги, будут действительными для проезда в поездах, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом серии ДП-6.

