Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США 10.02.2026, 20:20

Глаза для Patriot и NASAMS.

Вооруженные силы Украины получили современный тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 производства испанской компании Indra.

Об этом сообщает испанское издание Xataka.

Как пишет издание, передача этой системы стала важным шагом союзников, ведь позволяет значительно усилить возможности глубинного мониторинга воздушного пространства и раннего выявления угроз.

Отмечается, что эту технологию долгое время отказывались предоставить Украине США, однако передала Испания. Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

Стоит заметить, что ранее Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации. Сейчас же речь идет о военном оборудовании.

Радар Lanza LTR-25 способен обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях, что дает украинским силам больше времени для реагирования на ракетные атаки и удары дронов. Система может интегрироваться в единую сеть с комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T, повышая эффективность всей противовоздушной обороны.

Благодаря работе в L-диапазоне радар способен фиксировать даже сложные цели с малой радиолокационной заметностью, в том числе беспилотники типа «Шахед» или крылатые ракеты, летящие на низких высотах.

Lanza LTR-25 - мобильная 3D-радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, разработанная для работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Комплекс можно быстро перемещать грузовиком или самолетом C-130, что позволяет оперативно менять позиции и уменьшает риск поражения со стороны противника.

