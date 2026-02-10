закрыть
18 мая 2026, понедельник, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В каком районе Беларуси будет морознее всего 11 февраля

1
  • 10.02.2026, 20:25
  • 3,110
В каком районе Беларуси будет морознее всего 11 февраля

Синоптики дали прогноз.

В Беларуси 11 февраля местами возможны слабые туман и гололед. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов по юго-западу до минус 18 градусов по востоку. Днем будет от нуля до минус 6 градусов, по западу - до плюс 2 градусов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип