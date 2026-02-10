В каком районе Беларуси будет морознее всего 11 февраля

В каком районе Беларуси будет морознее всего 11 февраля1
- 10.02.2026, 20:25
- 3,110
Синоптики дали прогноз.
В Беларуси 11 февраля местами возможны слабые туман и гололед. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов по юго-западу до минус 18 градусов по востоку. Днем будет от нуля до минус 6 градусов, по западу - до плюс 2 градусов.