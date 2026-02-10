В Беларуси проверяют работу рынков

  • 10.02.2026, 20:51
Зафиксирована масса нарушений.

В феврале специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли пришли с проверками на белорусские рынки.

Сообщается, что контролеры побывали на 11 рынках и пообщались более чем с двумя сотнями продавцов.

Но вот результаты проверок оказались не самыми лучшими – масса нарушений.

К примеру, кое-где отсутствовали информация о цене на товар, продавце, перечни обязательных товаров, сведения об объекте в Торговом реестре. Не соблюдались правила размещения и продажи никотиносодержащей продукции и другое.

На Брестском рынке индивидуальные предприниматели предлагали к реализации запрещенные товары: яйцо шоколадное Kinder Joy, шоколад Terravita и другие сладости из Польши.

На торговых местах Смоленского рынка в Витебской области выявлены товары с истекшими сроками годности – средства защиты растений, томаты.

На рынках «Давыдовский» и «Центральный» (Гомельская область) предлагались к реализации товары, на которых полностью отсутствовала информация на русском или белорусском языках.

При проведении мониторинга на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества также нашли запрещенные кондитерские изделия.

А в торговом комплексе «Экспобел» под Минском установлена продажа пиротехнических изделий и запрещенных к реализации товаров – косметика, пиво. В торговом доме «Ждановичи» в Минске также найдена «запрещенка» в виде косметики.

На Центральном рынке в Могилеве выявлены просроченные чай, соусы и другие товары.

