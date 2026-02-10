В Беловежской пуще на видео попала пара скрытных зверей 5 10.02.2026, 21:39

Иллюстрационное фото

Редкие кадры.

В Беловежской пуще камера зафиксировала редкие кадры с рысью. В объектив попали две особи – одна крупнее, другая заметно меньше. Специалисты научного отдела Национального парка предполагают, что на видео – самка и ее подросший детеныш.

На короткой записи видно, как две дикие кошки спокойно передвигаются по лесу. Более крупная рысь идет уверенно и постоянно оглядывается по сторонам. Такое поведение характерно для матери, которая продолжает сопровождать и обучать молодую рысь навыкам выживания.

По словам специалистов, подобные наблюдения особенно ценны для науки. Они помогают лучше понять структуру популяции рысей, их поведение и использование территории.

«Каждая встреча с рысью – это большая удача, а наблюдение за семейной парой – событие исключительное», - говорят зоологи.

Факт появления самки с молодым животным говорит о том, что в Беловежской пуще для рысей созданы благоприятные условия: есть кормовая база, укрытия и минимальное беспокойство со стороны человека. Это также подтверждает, что хищники здесь не только обитают, но и успешно размножаются.

Рысь обыкновенная находится под охраной государства и занесена в Красную книгу Республики Беларусь (IV категория).

