Нужно ли платить налог за подарки на свадьбу? 10 12.02.2026, 13:23

Ответ юриста.

В эфире белорусского телевидения налоговый консультант Дарья Прусс рассказала о случае, когда молодожёны обязаны заплатить 13%-ный налог с подаренных денег на свадьбу. Оказывается, всё зависит от того, кто именно вручил конверт и сколько там лежало, пишет smartpress.by.

По словам эксперта, подарки от близких родственников (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, братья и сёстры) полностью освобождаются от подоходного налога, независимо от суммы. А вот денежные средства, которые преподнесли на торжество друзья, коллеги и дальние родственники, уже подпадают под 13%-ный налог. Но и здесь есть нюанс.

Прусс объяснила: в этом случае всё зависит от необлагаемого годового лимита. По состоянию на 2026 год он составляет 6000 рублей на каждого получателя. То есть, если, например, каждый из супругов получил от друзей и дальних родственников в подарок сумму свыше 6000 рублей, муж и жена обязаны:

задекларировать сумму, превышающую лимит;

уплатить подоходный налог по ставке 13% с суммы превышения.

Необлагаемый годовой лимит – это сумма дохода, которую физическое лицо в Беларуси может получить за год без уплаты подоходного налога. Если доход укладывается в установленный предел, налог платить не нужно. Если превышает – налог начисляют только на сумму сверх лимита.

