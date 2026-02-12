20 мая 2026, среда, 14:04
Назван топ товаров, которые подорожали в январе

1
  12.02.2026, 13:41
  • 1,900
За первый месяц зимы цены в Беларуси выросли на 0,5%.

В январе больше всего подорожало авокадо — сразу на 17%. Это следует из свежих данных Белстата.

Примечательно, что в декабре именно авокадо, наоборот, больше всего сбавило в цене — сразу минус 14,2%, пишет office life.

В тройку самых подорожавших товаров за январь попали свежие помидоры, которые за месяц стали дороже на 11%, и белорусские сигареты с фильтром — плюс 9%.

В топ-5 также ежедневные газеты (плюс 7,7%) и «автогражданка» для автомобилистов (7%).

Среди других заметно подорожавших за месяц товаров можно выделить виноград (плюс 6,7%), соль (5,3%), свежие огурцы (6,6%) и свежие грибы (5,6%).

А что подешевело

В первый месяц 2026 года больше всего подешевели услуги цирков — минус 8%.

В первой тройке также цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины и клементины), которые сбавили в цене 6,5%, и услуги международного туризма (минус 5,5%).

В топ-5 также детские зимние и демисезонные куртки для девочек, которые сбавили в цене 4,25%, и сладкий перец (минус 3,75%).

Среди других подешевевших в январе товаров можно выделить бананы (3,6%) и женские зимние сапоги (3,5%).

