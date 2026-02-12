Почему кошачье мурлыканье уникальнее, чем мяуканье

Почему кошачье мурлыканье уникальнее, чем мяуканье5
- 12.02.2026, 16:18
Специалисты обратились к архиву звуков животных.
Когда кот живет в одной семье много лет, хозяевам может казаться, что они понимают его с «полуслова». На самом деле не все звуки, издаваемые питомцем, одинаково информативны. По мнению немецких и итальянских ученых, кошатникам стоит чаше прислушиваться к мурлыканью питомца, пишет «Нож».
Специалисты обратились к архиву звуков животных из Берлинского музея естествознания. Исследователи проанализировали аудиозаписи с вокализацией диких и домашних кошек. В своей работе команда использовала программу, изначально предназначенную для автоматического распознавания речи.
Как итог, ученые обнаружили, что в процессе одомашнивания кошки научились мяукать по-разному. По их словам, роль этих звуков отличается.
Так, мурлыканье — это уникальный «голос» питомца. Мяуканье же — инструмент коммуникации с людьми, и кошки постоянно мяукают немного по-разному, подстраиваясь под ситуацию.
«Люди обращают больше всего внимания на мяуканье, потому что кошки в основном используют эти звуки, когда обращаются к нам, — объяснил Данило Руссо, первый автор исследования. — Но когда мы внимательно изучили акустическую структуру, оказалось, что ровное ритмичное мурлыканье лучше всего подходит для идентификации отдельных кошек».
Ученые уточнили, что «мелодии» мурлыканья у всех кошек в их выборке оказались уникальными. Также, по данным специалистов, чаще всего этот звук животные издавали в спокойной обстановке.
«У каждой кошки в нашем исследовании было свое характерное мурлыканье, — уточнила Аня Шильд, соавтор исследования. — Мурлыканье часто возникает в расслабленной обстановке, например во время поглаживания или тесного контакта со знакомым человеком. Оно также используется для общения между матерью и ее котятами вскоре после рождения».