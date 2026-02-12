закрыть
20 мая 2026, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядят белорусские леса после прошлогодней бури

7
  • 12.02.2026, 16:32
  • 4,404
Как выглядят белорусские леса после прошлогодней бури

Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что лесники благодаря морозам добрались до самых труднодоступных участков леса на той же Гомельщине. Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.

Глава Минлесхоза рассказал, что в целом в стране к труднодоступным буреломным участкам, где по пояс стояла вода, отнесли 2600 га. Так как часть лесосек благодаря небывалым морозам стала доступной, туда отправились лесоводы для расчистки и заготовки древесины.

В свою очередь, замминистра лесного хозяйства Игорь Малашевич проинспектировал ход разработки труднодоступных буреломных лесосек в Светлогорском лесхозе.

«В целом Светлогорский лесхоз с поставленной на сегодня задачей справляется, — отметил Игорь Малашевич. — Одни лесосеки заменили другими с учётом погодных условий. Сейчас главный вопрос — вывезти то, что заготовили. Пока есть ещё возможность вывозки из леса».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран