Как выглядят белорусские леса после прошлогодней бури 7 12.02.2026, 16:32

Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что лесники благодаря морозам добрались до самых труднодоступных участков леса на той же Гомельщине. Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.

Глава Минлесхоза рассказал, что в целом в стране к труднодоступным буреломным участкам, где по пояс стояла вода, отнесли 2600 га. Так как часть лесосек благодаря небывалым морозам стала доступной, туда отправились лесоводы для расчистки и заготовки древесины.

В свою очередь, замминистра лесного хозяйства Игорь Малашевич проинспектировал ход разработки труднодоступных буреломных лесосек в Светлогорском лесхозе.

«В целом Светлогорский лесхоз с поставленной на сегодня задачей справляется, — отметил Игорь Малашевич. — Одни лесосеки заменили другими с учётом погодных условий. Сейчас главный вопрос — вывезти то, что заготовили. Пока есть ещё возможность вывозки из леса».

