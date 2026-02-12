Как выглядят белорусские леса после прошлогодней бури

Как выглядят белорусские леса после прошлогодней бури7
- 12.02.2026, 16:32
Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик заявил, что лесники благодаря морозам добрались до самых труднодоступных участков леса на той же Гомельщине. Видео оттуда свидетельствуют о масштабах ущерба и разгула стихии.
Глава Минлесхоза рассказал, что в целом в стране к труднодоступным буреломным участкам, где по пояс стояла вода, отнесли 2600 га. Так как часть лесосек благодаря небывалым морозам стала доступной, туда отправились лесоводы для расчистки и заготовки древесины.
В свою очередь, замминистра лесного хозяйства Игорь Малашевич проинспектировал ход разработки труднодоступных буреломных лесосек в Светлогорском лесхозе.
«В целом Светлогорский лесхоз с поставленной на сегодня задачей справляется, — отметил Игорь Малашевич. — Одни лесосеки заменили другими с учётом погодных условий. Сейчас главный вопрос — вывезти то, что заготовили. Пока есть ещё возможность вывозки из леса».