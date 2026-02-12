Конспирологические фантазии Путина оборачиваются против него самого6
- 12.02.2026, 16:53
Угроза исходит от самих фанатичных сторонников режима.
Российские ультранационалисты, поддерживавшие войну против Украины, все чаще выступают против политики самого Кремля. Главный объект их ярости — «Англосаксы», термин, которым Путин оправдывал все неудачи и санкции Запада. Но теперь это обернулось против него самого, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Исторические и современные конспирологические мифы о британском «имперском заговоре» и «масонско-еврейском влиянии» были восприняты российскими ультрапатриотами как объяснение любых трудностей России. Среди них видные фигуры Z-патриотов, такие как писатель и идеолог Максим Калашников, и хирург Юрий Евич, активно распространяют идеи о «хирургическом вмешательстве» против Запада и спасении «высших ценностей» России.
Проблема в том, что эти убежденные сторонники идеологии стали рассматривать Путина и его окружение как предателей или слабых правителей. Неспособность Кремля быстро захватить Киев, проблемы в армии и экономические трудности усилили недовольство. Идея «Третьего Рима» и восстановления имперской мощи, на которую опирался Путин, теперь воспринимается как иллюзия, а социальный контракт между властями и радикальными националистами рушится.
Эксперты предупреждают, потенциальная угроза исходит не от оппозиции или западных санкций, а от самих фанатичных сторонников режима. Они вооружены, подготовлены и готовы действовать, чтобы «очистить» Россию и вернуть ее к «истинным ценностям».
Таким образом, стратегия Путина использовать мифический враг для оправдания своих неудач может обернуться против него самого. Конспирологические фантазии, когда-то удобные для манипуляции обществом, создают реальную внутреннюю угрозу стабильности власти и могут стать источником будущего насилия внутри страны.