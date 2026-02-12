ЦРУ рассекретило информацию об «атаке НЛО на российских военных» 44 12.02.2026, 17:15

Якобы окаменели 23 солдата.

Один из самых странных эпизодов, связанных с НЛО, произошел на территории России. Рассекреченный файл ЦРУ содержит информацию о том, что в 1993 году российские солдаты в Сибири сбили неопознанный летающий объект ракетой класса «земля–воздух», пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Как говорится в документах, из уничтоженного аппарата вышли пять существ, которые затем слились в светящуюся сферу. Она, как сообщалось, испустила луч, мгновенно превративший 23 военнослужащих в каменные столбы. Выжили только двое, находившиеся дальше остальных.

Хотя официально СССР называл сообщения о контактах с инопланетянами западной пропагандой, новые рассекреченные документы показывают, что советские специалисты все же фиксировали и исследовали «аномальные атмосферные явления» в 1970–80-х годах.

В архивах упоминается и другое необычное наблюдение — огромный объект «в форме медузы», зависший более чем на час над городом Нальчик 13 февраля 1989 года.

Самый же сенсационный эпизод — нападение на низколетящий «летающий диск» в Сибири — в официальных документах не фигурирует, однако, утверждаются, что останки НЛО и окаменевшие солдаты были доставлены в секретный научный центр под Москвой. Там якобы установили, что тела превратились в вещество, похожее на известняк.

ЦРУ, хотя и включило данные в свои рассекреченные архивы, не проводило расследования и не подтверждало изложенные сведения.

